У горах на Львівщині заблукав лижник: його шукали рятувальники

У горах на Львівщині заблукав 27-річний лижник. Його розшукали рятувальники. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Турист заблукав напередодні. Про його зникнення повідомили о 17:26. Чоловік зник під час катання на лижах на горі Високий Верх, що у селі Волосянка Стрийського району.

Чоловіка розшукали о 17:49 у лісі поблизу села Нижня Рожанка. Він не потребував медичної допомоги. Туриста шукали 7 людей та дві машини, серед них снігоход.

Рятувальники нагадують, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

не з’їжджайте з трас;

не зловживайте спиртними напоями під час катання;

одягайте захисне спорядження та теплий одяг.

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