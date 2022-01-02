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Не можна годувати хлібом. Орнітологиня з Чернівців розповіла, як доглядати за лебедями на Пруті
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Не можна годувати хлібом. Орнітологиня з Чернівців розповіла, як доглядати за лебедями на Пруті

Юлія Трач
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Не можна годувати хлібом. Орнітологиня з Чернівців розповіла, як доглядати за лебедями на Пруті Суспільне Буковина

Чернівецька орнітологиня розповіла Вікторія Гусарова розповіла, як доглядати за лебедями, які зимують на Пруті. Вона закликає людей не годувати їх, бо птахи самі мають добувати їжу.

Про це Гусарова сказала у коментарі Суспільному.

За її словами, птахи звикають до того, що їх підгодовують. Відтак не будуть шукати їжу самостійно і через це можуть загинути. Якщо їм не вистачає їжі — птахи мають відлетіти в інше місце.

Допомагати лебедям можна, якщо вони поранені і не можуть літати.

"Тоді птаха можна підгодувати зерном, крупою, «геркулесом», перловкою чи пшеницею. Не можна годувати хлібом, бо він "забиває" шлунок", — каже орнітологиня.

Раніше ми знімали, як допомагають лебедям, які не могли добувати їжу через кригу на річці.

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