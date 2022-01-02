Чернівецька орнітологиня розповіла Вікторія Гусарова розповіла, як доглядати за лебедями, які зимують на Пруті. Вона закликає людей не годувати їх, бо птахи самі мають добувати їжу.

Про це Гусарова сказала у коментарі Суспільному.

За її словами, птахи звикають до того, що їх підгодовують. Відтак не будуть шукати їжу самостійно і через це можуть загинути. Якщо їм не вистачає їжі — птахи мають відлетіти в інше місце.

Допомагати лебедям можна, якщо вони поранені і не можуть літати.

"Тоді птаха можна підгодувати зерном, крупою, «геркулесом», перловкою чи пшеницею. Не можна годувати хлібом, бо він "забиває" шлунок", — каже орнітологиня.

Раніше ми знімали, як допомагають лебедям, які не могли добувати їжу через кригу на річці.

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