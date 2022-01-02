У результаті лісових пожеж, що охопили американський штат Колорадо, зруйновано близько тисячі будинків. Щонайменше семеро людей постраждали, троє вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними шерифа округу Боулдер Джо Пелле, було знищено 991 будинок у містах Суперіор та Луїсвілль, де проживають близько 33 тисяч людей. Він зазначив, що це найбільш руйнівна лісова пожежа в історії штату.

Влада продовжує працювати над ліквідацією наслідків стихії, а президент США Джо Байден схвалив оголошення надзвичайного стану в Колорадо.

Водночас Voice of America повідомляє, що лісові пожежі вдалося загасити завдяки сильним снігопадам. У деяких регіонах випало 15 сантиметрів снігу. Після цього місцеві жителі почали повертатися до своїх будинків.

Jack Dempsey/AP

Раніше у Національній метеорологічній службі повідомляли, що у Колорадо через лісові пожежі згоріли понад 500 будинків, щонайменше шестеро людей були травмовані.

Що відомо

11 липня у Німеччині розпочалися сильні дощі через циклон "Бернд", який обрушився на центральну Європу. Зливи призвели до повені та значних руйнувань на заході країни, а також у Бельгії. Найбільше від повеней постраждали західні німецькі федеральні землі Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що шокована "сюрреалістичними руйнуваннями", обумовленими потужними повенями, яких зазнала Німеччина минулого тижня.

Повені завдали збитків Німеччині на суму близько двох мільярдів євро. Їхніми жертвами стали понад 180 людей.

У Чорногорії 8 серпня спалахнула масштабна лісова пожежа на височині Мало-Брдо. Вогонь впритул наблизився до житлових будинків чорногорської столиці Подгориці.

Станом на 7 серпня у Греції, яка кілька днів бореться з масштабними пожежами, за добу зафіксували 426 лісових пожеж. При цьому у країні кілька днів поспіль фіксує температурні рекорди.

28 липня у Туреччині у місті Манавгат у курортній провінції Анталія спалахнула лісова пожежа. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширювався, наступного дня пожежі спалахнули у популярних курортних містах — Мармарисі та Бодрумі.

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