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У США через лісові пожежі згоріло понад 500 будинків
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У США через лісові пожежі згоріло понад 500 будинків

Олександра Комісарова
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У США через лісові пожежі згоріло понад 500 будинків АР

В американському штаті Колорадо через лісові пожежі згоріли понад 500 будинків, щонайменше шестеро людей травмовані.

Як повідомили у Національній метеорологічній службі, лісові пожежі розповсюдилися через пориви вітру, швидкість яких досягала 177 кілометрів на годину, передає CNN.

У США через лісові пожежі згоріло понад 500 будинківАР

Окрім того, понад 35 тисяч будинків та підприємств по всьому штату залишилися без електроенергії.

У США через лісові пожежі згоріло понад 500 будинківАР

За даними поліції Колорадо, було проведено евакувацію з міст Суперіор і Луїсвілль, де проживає близько 33 тисяч людей. Також через пожежі довелося вивезти лікарів та пацієнтів однієї з лікарень.

У США через лісові пожежі згоріло понад 500 будинківАР

Що відомо

  • 11 липня у Німеччині розпочалися сильні дощі через циклон "Бернд", який обрушився на центральну Європу. Зливи призвели до повені та значних руйнувань на заході країни, а також у Бельгії. Найбільше від повеней постраждали західні німецькі федеральні землі Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц.
  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що шокована "сюрреалістичними руйнуваннями", обумовленими потужними повенями, яких зазнала Німеччина минулого тижня.
  • Повені завдали збитків Німеччині на суму близько двох мільярдів євро. Їхніми жертвами стали понад 180 людей.
  • У Чорногорії 8 серпня спалахнула масштабна лісова пожежа на височині Мало-Брдо. Вогонь впритул наблизився до житлових будинків чорногорської столиці Подгориці.
  • Станом на 7 серпня у Греції, яка кілька днів бореться з масштабними пожежами, за добу зафіксували 426 лісових пожеж. При цьому у країні кілька днів поспіль фіксує температурні рекорди.
  • 28 липня у Туреччині у місті Манавгат у курортній провінції Анталія спалахнула лісова пожежа. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширювався, наступного дня пожежі спалахнули у популярних курортних містах — Мармарисі та Бодрумі.

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