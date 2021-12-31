У США через лісові пожежі згоріло понад 500 будинків

В американському штаті Колорадо через лісові пожежі згоріли понад 500 будинків, щонайменше шестеро людей травмовані.

Як повідомили у Національній метеорологічній службі, лісові пожежі розповсюдилися через пориви вітру, швидкість яких досягала 177 кілометрів на годину, передає CNN.

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Окрім того, понад 35 тисяч будинків та підприємств по всьому штату залишилися без електроенергії.

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За даними поліції Колорадо, було проведено евакувацію з міст Суперіор і Луїсвілль, де проживає близько 33 тисяч людей. Також через пожежі довелося вивезти лікарів та пацієнтів однієї з лікарень.

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Що відомо

11 липня у Німеччині розпочалися сильні дощі через циклон "Бернд", який обрушився на центральну Європу. Зливи призвели до повені та значних руйнувань на заході країни, а також у Бельгії. Найбільше від повеней постраждали західні німецькі федеральні землі Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що шокована "сюрреалістичними руйнуваннями", обумовленими потужними повенями, яких зазнала Німеччина минулого тижня.

Повені завдали збитків Німеччині на суму близько двох мільярдів євро. Їхніми жертвами стали понад 180 людей.

У Чорногорії 8 серпня спалахнула масштабна лісова пожежа на височині Мало-Брдо. Вогонь впритул наблизився до житлових будинків чорногорської столиці Подгориці.

Станом на 7 серпня у Греції, яка кілька днів бореться з масштабними пожежами, за добу зафіксували 426 лісових пожеж. При цьому у країні кілька днів поспіль фіксує температурні рекорди.

28 липня у Туреччині у місті Манавгат у курортній провінції Анталія спалахнула лісова пожежа. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширювався, наступного дня пожежі спалахнули у популярних курортних містах — Мармарисі та Бодрумі.

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