COVID-19 нові випадки на Волині: 58 недужих за добу, одна людина померла

За останню добу на Волині підтвердили 58 нових випадків коронавірусної інфекції. Одна людина померла від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 1 січня повідомили в обласному центру контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужали 57 людей. Один летальний випадок зафіксували у Горохівській територіальній громаді.
Методом ПЛР протестували 522 людини. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 16 хворих
- Боратинська ТГ — 1 хворий
- Берестечківська ТГ – 2 хворих
- Горохівська ТГ – 1 хворий
- Колківська ТГ – 1 хворий
- Підгайцівська ТГ – 4 хворих
- Торчинська ТГ – 2 хворих
- Володимир — Волинська ТГ – 2 хворих
- Іваничівська ТГ – 1 хворий
- Локачинська ТГ – 3 хворих
- Нововолинська ТГ – 4 хворих
- Устилузька ТГ – 1 хворий
- Любешівська ТГ – 2 хворих
- Любешівська ТГ – 4 хворих
- Маневицька ТГ – 2 хворих
- Сошичненська ТГ – 2 хворих
- Вишнівська ТГ – 1 хворий
- Велицька ТГ – 1 хворий
- Головненська ТГ –1 хворий
- Ковельська ТГ – 3 хворих
- Любомльська ТГ – 2 хворий
- Турійська ТГ – 1 хворий
- Шацька ТГ – 1 хворий
За весь час пандемії в області захворіли 103 836 людей. 100 058 волинян одужали від COVID-19. 2 182 жителі області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби на Волині виявили 104 нових випадків за добу, двоє людей померли.
- З 30 грудня до "жовтої" карантинної зони перейшла Волинська область. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
- За добу 30 грудня проти COVID-19 в області зробили 1 523 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 292 654 людей, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом провели 616 202 щеплення.