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COVID-19 нові випадки на Волині: 58 недужих за добу, одна людина померла
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 нові випадки на Волині: 58 недужих за добу, одна людина померла

Лариса Літвицька
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COVID-19 нові випадки на Волині: 58 недужих за добу, одна людина померла

За останню добу на Волині підтвердили 58 нових випадків коронавірусної інфекції. Одна людина померла від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 1 січня повідомили в обласному центру контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 57 людей. Один летальний випадок зафіксували у Горохівській територіальній громаді.

Методом ПЛР протестували 522 людини. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 16 хворих
  • Боратинська ТГ — 1 хворий
  • Берестечківська ТГ – 2 хворих
  • Горохівська ТГ – 1 хворий
  • Колківська ТГ – 1 хворий
  • Підгайцівська ТГ – 4 хворих
  • Торчинська ТГ – 2 хворих
  • Володимир — Волинська ТГ – 2 хворих
  • Іваничівська ТГ – 1 хворий
  • Локачинська ТГ – 3 хворих
  • Нововолинська ТГ – 4 хворих
  • Устилузька ТГ – 1 хворий
  • Любешівська ТГ – 2 хворих
  • Любешівська ТГ – 4 хворих
  • Маневицька ТГ – 2 хворих
  • Сошичненська ТГ – 2 хворих
  • Вишнівська ТГ – 1 хворий
  • Велицька ТГ – 1 хворий
  • Головненська ТГ –1 хворий
  • Ковельська ТГ – 3 хворих
  • Любомльська ТГ – 2 хворий
  • Турійська ТГ – 1 хворий
  • Шацька ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області захворіли 103 836 людей. 100 058 волинян одужали від COVID-19. 2 182 жителі області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби на Волині виявили 104 нових випадків за добу, двоє людей померли.
  • З 30 грудня до "жовтої" карантинної зони перейшла Волинська область. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
  • За добу 30 грудня проти COVID-19 в області зробили 1 523 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 292 654 людей, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом провели 616 202 щеплення.
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