COVID-19 нові випадки на Волині: 58 недужих за добу, одна людина померла

За останню добу на Волині підтвердили 58 нових випадків коронавірусної інфекції. Одна людина померла від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 1 січня повідомили в обласному центру контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 57 людей. Один летальний випадок зафіксували у Горохівській територіальній громаді.

Методом ПЛР протестували 522 людини. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 16 хворих

Боратинська ТГ — 1 хворий

Берестечківська ТГ – 2 хворих

Горохівська ТГ – 1 хворий

Колківська ТГ – 1 хворий

Підгайцівська ТГ – 4 хворих

Торчинська ТГ – 2 хворих

Володимир — Волинська ТГ – 2 хворих

Іваничівська ТГ – 1 хворий

Локачинська ТГ – 3 хворих

Нововолинська ТГ – 4 хворих

Устилузька ТГ – 1 хворий

Любешівська ТГ – 2 хворих

Любешівська ТГ – 4 хворих

Маневицька ТГ – 2 хворих

Сошичненська ТГ – 2 хворих

Вишнівська ТГ – 1 хворий

Велицька ТГ – 1 хворий

Головненська ТГ –1 хворий

Ковельська ТГ – 3 хворих

Любомльська ТГ – 2 хворий

Турійська ТГ – 1 хворий

Шацька ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області захворіли 103 836 людей. 100 058 волинян одужали від COVID-19. 2 182 жителі області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо