Європейська комісія 31 грудня направила державам-членам проєкт постанови про визнання атомної енергії та газу екологічно чистими за певних умов. На думку виконавчого органу ЄС, це дозволить полегшити перехід до "зеленої" енергії відповідно до цілей об’єднання.

Про це 1 січня повідомила пресслужба Європейської комісії.

Відповідно до проєкту постанови, газ і атомна енергія вважатимуться умовно екологічно чистими, але для цього вони повинні відповідати певним вимогам. Наприклад, електростанції на газі повинні утворювати не більше шкідливого вуглецю, ніж це передбачатиме документ

А що стосується атомної енергії, то, як пише AFP із посиланням на повний текст проєкту постанови Єврокомісії, "зеленими" вважатимуться тільки ті нові АЕС, які отримали дозвіл на будівництво до 2045 року, і тільки ті старі АЕС, дозвіл на експлуатацію яких продовжили до 2040 року.

Виконавчий орган ЄС стверджує, що постанова допоможе "прискорити заміщення більш шкідливих джерел енергії, як-от вугілля, і наближення до більш екологічного поєднання джерел енергії".

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Наразі йдеться лише про проєкт документа, текст якого ще буде узгоджуватися на експертному рівні і буде оприлюднений, імовірно, в середині січня. Його підтримують країни з великим сектором атомної чи вугільної енергетики, як-от Франція і Польща, зауважує AFP.

Натомість Німеччина, яка з 2022 року відмовилася від трьох із шести атомних електростанцій, виступає проти розширення використання атомної енергетики взагалі. Із критикою плану Єврокомісії виступила міністерка з питань довкілля та ядерної безпеки Штеффі Лемке.

"Джерело енергії, яке у разі аварії на реакторі може призвести до руйнівних екологічних катастроф і лишає по собі величезну кількість небезпечних високорадіоактивних відходів, не може бути екологічним", — цитує Лемке FAZ.

Європейський Союз узяв на себе зобов’язання досягти кліматичної нейтральності до 2050 року і зменшити на 55% шкідливі викиди до 2030 року, якщо порівнювати з 1990-м. Деякі країни-члени ЄС стверджують, що без використання атомної енергії цих цілей досягти не вдасться.

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