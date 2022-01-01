Прикарпатські поліцейські розшукують 16-річну вихованку Долинського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей "Теплий дім". Про це повідомляють на Facebook-сторінці обласної поліції.

Як йдеться у дописі, поліцейські розшукують 16-річну Анну-Марію Шевчук, яка живе в Івано-Франківську. Дівчина 1 січня приблизно о 18:00 сама залишила центр соціальної підтримки. Зараз місце перебування Анни-Марії невідоме.

Прикмети зниклої дівчини: зріст приблизно 165 см, середня статура, волосся русяве до плечей. Анна-Марія була одягнута в зимову коротку куртку чорного кольору, чорні джинси та чорне взуття.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця перебування неповнолітньої Анни-Марії Шевчук, просимо негайно телефонувати на лінію "102" або інформувати відділ ювенальної превенції в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 096 327 70 24", — йдеться у повідомленні.

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