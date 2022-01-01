День народження Бандери: у Рівному проходить традиційна смолоскипна хода

У Рівному в перший день нового року проходить традиційна смолоскипна хода, присвячена дню народження голови проводу ОУН-Б Степана Бандери. Як інформує кореспондент Суспільного, стартувала вона по 17:00 від Народного дому, участь у ній, за даними поліції, бере близько пів сотні людей. На відео можна нарахувати до сотні учасників.

1 січня 2022 року виповнюється 113 років від дня народження Бандери.

Фото: Суспільне Рівне

Участь в акції взяли представники кількох націоналістичних організацій та політичних партій, а також охочі рівняни. Організатори назвали захід "Смолоскипний марш честі".

Фото: Суспільне Рівне

Від Народного дому у центрі міста вони рушили вулицями Соборною та Княгині Ольги до перехрестя з вулицею Степана Бандери, де встановлена меморіальна дошка. Завершується маршрут на перетині вулиць Чорновола і Бандери, де стоїть наріжний камінь під пам’ятник провіднику ОУН-Б.

Подібні смолоскипні марші відбуваються й у деяких інших містах України, зокрема, у Києві. У деяких обласних центрах заходи відбулись удень, це були мітинги та покладання квітів до пам'ятників.

Що відомо

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в Старому Угриневі на Івано-Франківщині. Він був українським політичним діячем, ідеологом і теоретиком національно-визвольного руху.

Після розколу Організації українських націоналістів – голова Проводу ОУН-Б. Як активний діяч УВО та ОУН має законодавчо визначений статус "Борець за незалежність України у ХХ сторіччі".

Вбив Бандеру "кадебівець" Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року в Німеччині.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram