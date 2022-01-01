По всій Франції в ніч проти 1 січня 2022 року правоохоронці зафіксували підпал 874 автомобілів, а за порушення правопорядку арештували 441 людину. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін.

"Якщо порівняти з попередніми роками, кількість спалених автівок, як і нападів на поліцію, зменшується", — зазначив міністр і нагадав, що у 2019-му були спалені 1316 авто (2020 рік не враховувався через COVID-локдаун).

А втім, у 2021 році зросла кількість арештованих (з 376 у 2019 році до 411) і затриманих (з 314 у 2019 році до 381) у новорічну ніч французів. Попри це, глава МВС Франції заявив про "зменшення насилля" під час новорічних святкувань.

Як зауважує Associated Press, у Франції підпали автівок в 1990-х роках стали своєрідним способом святкування Нового року — особливо серед молоді в бідних районах. Крім того, спалювання авто використовувалося і під час масових протестів у 2005 році — тоді знищили понад вісім тисяч машин.

Для забезпечення правопорядку в новорічну ніч у Франції були мобілізовані 95 тисяч поліцейських і 32 тисячі пожежників і рятувальників, пише BFM TV. Зокрема в Парижі, де чергували дев’ять тисяч поліцейських, оштрафували 779 людей за відсутність масок у публічних місцях.

На тлі поширення штаму "Омікрон" у Франції з 3 січня посилюють COVID-обмеження. Вони передбачають заборону зібрань понад двох тисяч людей у приміщенні й понад п’яти тисяч – на свіжому повітрі. Крім того, всі відвідувачі концертів повинні займати сидячі місця.

У кінотеатрах і транспорті дальнього сполучення заборонять вживати їжу і напої, а в ресторанах і барах дозволять обслуговувати лише клієнтів із сидячими місцями. Усіх працівників зобов’яжуть по можливості працювати віддалено принаймні три дні на тиждень. Також у центрі міст буде обов’язковий масковий режим.

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