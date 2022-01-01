Протягом 31 грудня в різних населених пунктах України виникли 125 пожеж у житлових будинках. Внаслідок цього 12 людей загинули, ще 4 людини отримали травми.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Згідно з повідомленням, служби ДСНС несуть посилене чергування з 31 грудня 2021 року по 4 січня 2022 року. Понад 7 тисяч працівників та 2 тисяч одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки перебувають на цілодобовому чергуванні.
ДСНС повідомляє, що у святковий період зазвичай збільшується кількість пожеж у житловому секторі через порушення правил пожежної безпеки. Часто це стосується використання електрогірлянд, піротехніки та необережного поводження з вогнем.
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