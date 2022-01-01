За добу на Дніпропетровщині підтвердили 66 випадків коронавірусу

За минулу добу, 1 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 66 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 5 людей. Ще 84 жителі області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 242 327 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Подолали хворобу 229 838 мешканців області. Померла 8 846 людина.

Читайте також

За добу в Україні виявили понад 1800 COVID-хворих, жодної людини не ушпиталили

Новий штам коронавірусу «Омікрон» вже на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині понад 800 мешканців вакцинувалися третьою дозою

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро