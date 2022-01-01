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За добу на Дніпропетровщині підтвердили 66 випадків коронавірусу
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За добу на Дніпропетровщині підтвердили 66 випадків коронавірусу

Юлія Підгола
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За добу на Дніпропетровщині підтвердили 66 випадків коронавірусу Суспільне Карпати

За минулу добу, 1 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 66 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 5 людей. Ще 84 жителі області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 242 327 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Подолали хворобу 229 838 мешканців області. Померла 8 846 людина.

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