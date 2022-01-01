У новому році на херсонців очікують нові тарифи на воду

З 01 січня 2022 року у Херсоні змінюються тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Про це йдеться на сторінці Херсонського водоканалу у Facebook.

Відповідно до постанови від 22.12.2021 № 2865 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення" у Херсоні будуть діяти такі тарифи:

на централізоване водопостачання – 15,78 грн за 1 куб. м;

на централізоване водовідведення – 14,92 грн за 1 куб. м.

Загалом зростання тарифів на воду у 2022 році становить 4,8 %.

У повідомленні сказано, що на збільшення оплати на водопостачання та водовідведення вплинули здорожчання електроенергії та збільшення витрат на ремонтні роботи. Також розрахунки на амортизацію зросли на 10% та зі структури тарифів на 100% видалено витрати на збут.

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