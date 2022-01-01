В Івано-Франківську відзначили 113 річницю з дня народження провідника ОУН-УПА Степана Бандери. Від Меморіального скверу вулицею Степана Бандери до Європейської площі приблизно сто людей йшли під музичний супровід оркестру, повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Біля пам'ятника Бандері захід розпочали з панахиди та молитви. Опісля священники заспівали повстанську пісню.

Фото: Суспільне Карпати Урочиста хода по вулиці Степана Бандери

В урочистостях взяла участь іванофранківка Неля Піхманець. Жінка каже, що їй близькі цінності, які пропагував Бандера.

"Я — вже немолода людина. Я жила ще за часів Радянського Союзу. І тішуся, що зараз тут я бачу багато молоді. Я не є дуже політичною, але знаю, що я хочу. Я хочу, щоб ці всі діти розмовляли українською мовою, щоб вони гордилися, що в них є Україна. Щоб вони не втікали за кордон. Хай нам всім буде тут добре — на своїй землі", — сказала Неля Піхманець.

Фото: Суспільне Карпати Віче на Європейській площі біля пам'ятника Степану Бандері

Під час виступу народна депутатка України Оксана Савчук розповіла, що 80 річницю створення Української повстанської армії цього року відзначатимуть на державному рівні. За таку постанову напередодні проголосував парламент.

"Буде дуже багато заходів, які допоможуть у нашій країні відновити пам'ять. Десь можна облаштувати криївку, організувати круглі столи, зняти документальні фільми. Міжнародні місії мають впорядкувати могили наших загиблих за кордоном. І найважливіше – у цій постанові йдеться про те, щоб відновити звання Героя України Степану Бандері і Євгену Коновальцю", — розповіла Оксана Савчук.

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