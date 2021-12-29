У кожному районі Івано-Франківської області є вулиця імені Степана Бандери. Загалом на Прикарпатті 113 вулиць назвали на честь провідника ОУН-УПА. Рекордсменками за їхньою кількістю є Калуська, Івано-Франківська та Надвірнянська громади.
1 січня відзначають 113 річницю з дня народження ідеолога та теоретика українського націоналістичного руху XX століття Степана Бандери. До цієї дати кореспондентка Суспільного розіслала інформаційні запити у кожну із 62 територіальних громад Івано-Франківської області, щоб дізнатися, як часто прикарпатці називають географічні об’єкти ім'ям діяча ОУН-УПА. А також, скільки пам'ятників, погрудь, барельєфів і пам'ятних дощок Степану Бандері є на Франківщині.
Найбільше — дев'ять вулиць, які мають ім'я провідника ОУН-УПА, є у Калуській територіальній громаді. В Івано-Франківській громаді їх є вісім, у Надвірнянській — шість вулиць імені Степана Бандери. Загалом у кожному із шести районів області є вулиця імені Бандери.
Серед лідерів за кількістю вулиць, названих на честь ідеолога українського націоналістичного руху, також є Галицька, Долинська, Рогатинська, Рожнятівська та Ямницька територіальні громади. У них — по п'ять вулиць імені Степана Бандери.
У 17 із 62 територіальних громад області немає жодної вулиці, названої іменем історичного діяча.
Загалом на Івано-Франківщині спорудили 16 пам'ятників, горельєфів і пам'ятних дощок Степану Бандері. Найбільше їх — в Івано-Франківській громаді. Пам’ятники діячеві є в Івано-Франківську та у селах громади: Узині й Підпечерах. У селі Микитинці спорудили погруддя провідника. Також на будівлі № 1 на вулиці Степана Бандери в Івано-Франківську є пам’ятна дошка.
Пам'ятники Степанові Бандери розташовані:
- у селі Татарів Ворохтянської селищної територіальної громади;
- у місті Коломия Коломийської міської територіальної громади;
- у місті Снятин Снятинської міської територіальної громади;
- у місті Івано-Франківськ;
- у селі Узин Івано-Франківської територіальної громади;
- у селі Підпечери Івано-Франківської територіальної громади;
- у місті Городенка Городенківської міської територіальної громади.
Погруддя Степанові Бандері розташовані:
- у селі Старий Березів Яблунівської селищної територіальної громади;
- у селі Микитинці Івано-Франківської територіальної громади
У Калуші є горельєф Степана Бандери.
На Прикарпатті є лише один сквер імені Степана Бандери у Рогатинській громаді, одна площа — у Заболотівській громаді та один заклад позашкільної освіти в Івано-Франківську — Центр патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери.
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