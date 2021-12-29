У кожному районі Івано-Франківської області є вулиця імені Степана Бандери. Загалом на Прикарпатті 113 вулиць назвали на честь провідника ОУН-УПА. Рекордсменками за їхньою кількістю є Калуська, Івано-Франківська та Надвірнянська громади.

1 січня відзначають 113 річницю з дня народження ідеолога та теоретика українського націоналістичного руху XX століття Степана Бандери. До цієї дати кореспондентка Суспільного розіслала інформаційні запити у кожну із 62 територіальних громад Івано-Франківської області, щоб дізнатися, як часто прикарпатці називають географічні об’єкти ім'ям діяча ОУН-УПА. А також, скільки пам'ятників, погрудь, барельєфів і пам'ятних дощок Степану Бандері є на Франківщині.

Фото: Суспільне Карпати Пам'ятник Степану Бандері та його хата у селі Старий Угринів

Найбільше — дев'ять вулиць, які мають ім'я провідника ОУН-УПА, є у Калуській територіальній громаді. В Івано-Франківській громаді їх є вісім, у Надвірнянській — шість вулиць імені Степана Бандери. Загалом у кожному із шести районів області є вулиця імені Бандери.

Серед лідерів за кількістю вулиць, названих на честь ідеолога українського націоналістичного руху, також є Галицька, Долинська, Рогатинська, Рожнятівська та Ямницька територіальні громади. У них — по п'ять вулиць імені Степана Бандери.

У 17 із 62 територіальних громад області немає жодної вулиці, названої іменем історичного діяча.

Суспільне Карпати Пам'ятник Степану Бандері на Європейській площі в Івано-Франківську

Загалом на Івано-Франківщині спорудили 16 пам'ятників, горельєфів і пам'ятних дощок Степану Бандері. Найбільше їх — в Івано-Франківській громаді. Пам’ятники діячеві є в Івано-Франківську та у селах громади: Узині й Підпечерах. У селі Микитинці спорудили погруддя провідника. Також на будівлі № 1 на вулиці Степана Бандери в Івано-Франківську є пам’ятна дошка.

Пам'ятники Степанові Бандери розташовані:

у селі Татарів Ворохтянської селищної територіальної громади;

у місті Коломия Коломийської міської територіальної громади;

у місті Снятин Снятинської міської територіальної громади;

у місті Івано-Франківськ;

у селі Узин Івано-Франківської територіальної громади;

у селі Підпечери Івано-Франківської територіальної громади;

у місті Городенка Городенківської міської територіальної громади.

Погруддя Степанові Бандері розташовані:

у селі Старий Березів Яблунівської селищної територіальної громади;

у селі Микитинці Івано-Франківської територіальної громади

У Калуші є горельєф Степана Бандери.

На Прикарпатті є лише один сквер імені Степана Бандери у Рогатинській громаді, одна площа — у Заболотівській громаді та один заклад позашкільної освіти в Івано-Франківську — Центр патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери.

Читайте також

Не дали знищити пам`ять. Як бережуть хату Степана Бандери на його малій батьківщині

В Івано-Франківській громаді 2022 оголосять роком 80-річчя УПА

До дня народження Степана Бандери в Івано-Франківську відкриють "Дзвін пам'яті"

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини