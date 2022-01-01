1 січня в Івано-Франківську на міському озері відбулися купання "моржів". Їх приурочили до 113 річниці з дня народження Степана Бандери, повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.

Участь у купаннях взяли 10 людей. Заступник голови клубу "моржів" "Тонус" Івано-Франківська Віктор Короткий розповів, що сам запропонував міській владі влаштувати такий захід.

"Це — моя ідея. Основна мета — привернути увагу всіх містян, може, і моїх земляків у Запорізькій області, людей зі Східної України до постаті Степана Бандери", — сказав Віктор Короткий.

"Патріотичні" купання розпочали із пісні "Батько наш Бандера". Після неї "моржі" виконали ще кілька патріотичних пісень. Учасники клубу "моржів" звернулися до колективу "Червона калина", щоб ті долучилися до заходу. Соліст Володимир Соболевський каже, що колектив минулого тижня погодився взяти участь у "бандерівських купаннях".

Фото: Суспільне Карпати Купання розпочали з пісні "Батько наш Бандера"

"Весь репертуар у нас — патріотичний. Степан Бандера віддав все своє життя, боровся, щоб Україна була сильною, незалежною", — розповів Володимир Соболевський.

Учасник купань Тарас Олійник каже, що сьогодні — особливий день. За його словами, так відзначати річницю з дня народження Степана Бандери — знаково. Чоловік моржує 13 років.

"Я — націонал-патріот. Мій батько, який мене тут підтримує, народився в Магадані. Мій дід був на засланні за свою патріотичну діяльність. У мене в генах, в душі живе любов до національного патріотизму, до держави, до нашої нації", — сказав Тарас Олійник.

Фото: Суспільне Карпати

У купаннях взяв участь атлет Володимир Пиндус. Він займається "моржуванням" дев'ять років. Спортсмен каже, що кожен українець повинен вшановувати Степана Бандеру.

"Кожного року ми святкуємо день народження провідника України Степана Бандери. І обов'язок кожного українця — пам'ятати свою історію, святкувати цю дату. Сьогодні кожен, хто бажає, може таким чином, таким купанням вшанувати пам'ять Бандери", — сказав Володимир Пиндус.

Фото: Суспільне Карпати

За купаннями на міському озері спостерігали рятувальники та поліцейські.

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