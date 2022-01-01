У Хриплині Франківської громади в будинку вибухнув газ. Травмувався чоловік

У селі Хриплин Івано-Франківської громади в будинку вибухнула газоповітряна суміш. Внаслідок вибуху травмувався власник будинку, повідомляють на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Повідомлення про вибух рятувальники отримали 1 січня о 15:07. Як йдеться у дописі, зруйнувалася покрівля будинку, перекриття та стіни.
Внаслідок вибуху травмувався 59-річний власник будинку. Його каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували у лікарню.
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