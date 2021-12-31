На Івано-Франківщині у пожежі загинув 54-річний чоловік

30 грудня у селищі Чернелиця Коломийського району горів будинок. На пожежі рятувальники знайшли тіло 54-річного чоловіка. Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Повідомлення про займання до Служби порятунку надійшло о 21:22. На місце події виїхали надзвичайники із Чернелиці та Городенки.
"На момент приїзду рятувальників площа пожежі складала 60 м². Через задимлення надзвичайники працювали в захисних апаратах. Під час гасіння в одній із кімнат знайшли тіло чоловіка", — йдеться у повідомленні.
Надзвичайники локалізували пожежу о 22:20, а о 23:40 – ліквідували. Причину займання встановлюють.
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