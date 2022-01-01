На Тернопільщині відзначили 113-ту річницю від дня народження Степана Бандери

У Чорткові відзначили 113-ту річницю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Про це повідомив речник міської ради Чорткова Тарас Заяць.

Біля пам’ятного знаку Степана Бандери всечесні отці відправили поминальну панахиду, опісля присутні поклали до пам’ятника квіти та поминальні свічі. На захід зібрались представники Чортківської міської та районної рад, священники різних конфесій, громадськість міста.

Фото: Чортківська міська рада Пам'ятник Степану Бандері

"Ми маємо пишатися такими постатями і завжди пам’ятати їх подвиги. Допоки будуть в Україні такі сини і дочки, доти буде існуватиме наша нація. Степан Бандера – це символ нашої нескореності, великої віри та щирої любові до своєї Вітчизни", – звернувся до присутніх Преосвященний Владика Димитрій Григорак.

Фото: Чортківська міська рада Отці відправили поминальну панахиду

Завершився захід спільним виконанням пісні "Батько наш – Бандера, Україна – мати!".

Фото: Чортківська міська рада Присутні поклали до пам’ятника квіти

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в Старому Угриневі на Іванно-Франківщині. Він був українським політичним діячем, ідеологом і теоретиком національно-визвольного руху. Вбив його КДБівець Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року в Німеччині.

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