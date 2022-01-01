На Криворіжжі під час запусків салютів травмувалися двоє чоловіків

У Кривому Розі та Криворізькому районі в ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022-го сталося два випадки травматизму через використання піротехніки. Про це Суспільному повідомила речниця ДСНС Кривого Рогу Світлана Чередниченко.

За її словами, у Широківській громаді Криворізького району під час використання піротехніки 55-річний чоловік отримав рвані рани двох пальців руки. Його відвезли до лікарні.

Окрім того, 40-річний криворіжець звернувся в приймальне відділення лікарні з рваною раною правої кисті. Травму він отримав через використання піротехнічного виробу. Медики обробили рану, від шпиталізації чоловік відмовився.

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