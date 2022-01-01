Основні напрямки індустріальних парків — це транспортно-логістичні центри і переробка продукції сільського господарства. Два такі парки протягом 2022 року планують створити в Миколаєві на базі двох суднобудівних заводів.

Про це в ефірі програми "Сьогодні.Головне" розповів керуючий партнер Агенції розвитку Південного регіону Володимир Євсєєв.

За словами Володимира Євсєєва, для Миколаївщини є перспективним створення інфраструктури індустріальних парків, які мають надати поштовх розвитку економіки, адже інвесторам компенсовуватимуть значну частину вкладених грошей.

"Два такі парки планують створити в Миколаєві: на території державного підприємства "Миколаївський суднобудівний завод" та "Наваль—парк" на базі колишнього "Чорноморського суднобудівного". Таким чином, ми можемо боротися за інвестора", — сказав Володимир Євсєєв.

Як розповів Володимир Євсєєв, до кінця 2022 року можуть зареєструвати ще три—чотири проєкти індустріальних парків на території об'єднаних територіальних громад (ОТГ) Миколаївщини.

"Нас вже запрошують на дослідження об’єктів, ми бачимо, як там можна провести і підключити воду, газ, опалення, електрику, каналізацію. І, найголовніше: де брати працівників. Хотілось би більше біоенергетику, хімію і медицину, виробництво чипів, процесорів. Але на зараз складно великому міжнародному інвестору повірити, що Україна — надійний партнер", — сказав Володимир Євсєєв.

Відповідно до прийнятого Верховною Радою 7 вересня 2021 року Закону про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки", — сказав Володимир Євсєєв, —інвесторам компенсують суми за кредитами на інвестиції по оновленню інфраструктури, по будівництву, реконструкції як мереж, так і виробництва.

"Для таких підприємств, як Миколаївський суднобудівний завод, який вже тривалий час перебуває у критичному стані, це дуже гарний шанс на розвиток і на оновлення. Що стосується проєкту "Наваль-Парк" — то, на мою думку, це, намагання Новинського потрапити під певний пільговий режим. Враховуючи його історію з ЧСЗ та досвід господарювання, я думаю, що це буде мати скоріше негативні наслідки для міста Миколаєва", — розповів Володимир Євсєєв.

Окрім перелічених підприємств, за словами Володимира Євсєєва, претендувати на індустріальний парк може і суднобудівний завод "Океан" та комплекс "Зоря"-"Машпроект".

Як розповів економіст, пільговий режим в індустріальних парках передбачає компенсацію по кредитам близько 75 відсотків і для України — це унікальна програма, яка має надати потужний поштовх економіці.

Що відомо

5 жовтня 2021 року президентом був підписаний Закон України №4416-1, який вносить зміни до Закону України "Про індустріальні парки". Документ спрямований на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках.

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