Напередодні нового 2022 року згадуємо події, які відбулись на Волині за 12 місяців, що минули, чим вони унікальні та особливі. Суспільне зібрало найцікавішу інформацію, на нашу суб'єктивну думку.

Медицина

13-річний волинянин став першою дитиною в Україні, кому пересадили донорське серце. Операцію зробили в ніч на 22 вересня у Львівській лікарні швидкої допомоги.

Фото: Олег Самчук

Після операції хлопця перевезли в Київський Інститут серця. 19 жовтня Максима виписали додому. Після виписки хлопець періодично має навідуватись на консультацію до спеціалістів Інституту серця в Києві.

Через три місяці після трансплантації серця Максим Давидюк почуває себе добре. Хлопець нині проходить реабілітацію вдома, щодня приймає ліки, навчається і підтримує тих, хто ще чекає на трансплантацію.

Аварії на виробництві

12 березня під час ремонту обвалився міст у селі П'ятидні Володимир-Волинського району. Внаслідок обвалу частини мосту до лікарні доставили п'ятьох будівельників. Один з п'яти травмованих робітників перебував у реанімації.

Суспільне Волинь

Випадок групового травматизму розслідувала спеціальна комісія управління Держпраці області. 1 травня назвали можливу причину обвалу мосту — це недоліки при будівництві. Міст через річку Луга, зводили в 1962 році. Хто тоді виконував роботи невідомо.

4 квітня, орієнтовно о 20:00 на шахті №9 Нововолинська кабіна ліфту, який спускав гірників під землю, на великій швидкості опустилася на забій. Внаслідок аварії ушпиталили дев'ятьох гірників, чотирьох після огляду відпустили на амбулаторне лікування.

Суспільне Волинь

Після аварії одну з двох клітей, яка опускає гірників під землю, – опечатали. Інша – справна, але шахтарі в копальню не спускаються. На час слідства на шахті призупинили видобувати вугілля. Після аварії на виробництві один з травмованих гірників повернутися у професію більше не зможе.

Ситуація на кордоні

На території Волинської області поруч з кордоном із Білоруссю 30 листопада відбулися об'єднані тактико-спеціальні навчання в рамках спільної спецоперації "Полісся". До навчань залучили спецтехніку, авіацію та силовиків з різних відомств.

Суспільне Волинь

Неподалік прикордонного пункту пропуску "Дольськ" відпрацювали різні сценарії можливих подій на кордоні. За легендою навчань, мігранти, роль яких виконували місцеві жителі, спробували перетнути огороджену дорогу, далі велика група людей прорвалася в обхід. На місце під'їхала техніка, їх взяли у коридор та відтіснили назад.

Інфраструктура

У березні 2021 року на дорозі за туристичним маршрутом Шацьк – Ратне, що веде до Шацьких озер, стартували ремонтні роботи. 30 серпня ремонт ділянки дороги, що веде до Шацьких озер, завершився. Він вартував орієнтовно 400 мільйонів гривень.

Суспільне Волинь

Каналізаційну систему в туристичному Світязі цього літа так і не запустили. Проєкт каналізування вартує майже 213 мільйонів гривень. 90 % грошей – допомога Європейського Союзу, 10 % - з держбюджету, ці гроші уже освоїли.

Ремонт проспекту Волі у Луцьку

На початку травня в обласному центрі Волині розпочали підготовчі роботи до проведення реконструкції проспекту Волі. Зокрема зрізали дерева. З 17 червня повністю перекрили рух автотранспорту проспектом Волі — від вулиці Шопена до Київського майдану.

Суспільне Волинь

Впродовж літа ремонт дороги тривав, а рух для транспорту був перекритий. Загальна вартість робіт – реконструкції проспекту Волі – орієнтовно 100 мільйонів гривень. Завершити усе планують до кінця 2022-го року. Відновили рух траспорту проспектом Волі 18 жовтня.

Спорт

Олімпійські Ігри-2020 стартували 23 липня у Токіо (Японія) та тривали до 8 серпня. На Іграх виступили восьмеро волинян. Учасники з Волині представляли Україну у чотирьох видах спорту: веслування на байдарках і каное, дзюдо, маунтинбайк, легка атлетика.

Суспільне Волинь

Серед спортсменів були Марія Повх та Юрій Вандюк, Анастасія Турчин, Яна Беломоіна, Іван Банзерук, Данило Даниленко, Марія Сахарук та Ірина Климець. Жодному волинянину здобути олімпійські медалі у своєму виді спорту не вдалося.

Літні Паралімпійські Ігри 2020 стартували 24 серпня у Токіо (Японія) та тривали до 5 вересня. На Іграх виступили п’ятеро волинян: Сергій Ємельянов — параканое, Станіслав Самолюк – академічне веслування, Марина Мажула – параконое, Юрій Бабинець – пауерліфтинг, Ярослав Окапінський – легка атлетика.

Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine

З Паралімпійських Ігор-2020 двоє волинян повернулися з нагородами: Сергій Ємельянов завоював золото у параканое, а Мирина Мажула здобула срібло у цьому ж виді спорту.

Культура

У квітні 2021 року в Луцьку презентували об’єднані нововідкриті підземелля вежі Чарторийських та підземелля Колегіуму єзуїтів у єдиний комплекс. Це нові підземелля раннього модерного часу – середини 17 століття. У серпні у Луцьку завершилися археологічні та будівельні роботи у нововідкритих підземеллі вежі Чарторийських та підземеллі Колегіуму єзуїтів, які об'єднали в єдиний комплекс.

Суспільне Волинь

Загалом у межах проєкту "Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини" для відвідування туристами розчисли від сміття та облаштували 200 квадратних метрів підземелля колегіуму єзуїтів. Відкрити підземелля для відвідування планують 2022 року.

Цього року замок у селищі Олика Луцького району вперше відкрили для відвідування туристів. 28 червня в замку провели фестиваль "Олицька Переберія" в стилі Середньовіччя. До огляду представили внутрішній двір фортеці.

Суспільне Волинь

Наприкінці жовтня Волинь отримала перший транш коштів із державного бюджету – 10 мільйонів гривень – на реставрацію Олицького замку-резиденції, що в Луцькому районі. Загальна вартість проєкту щодо реконструкції Олицького замку – 474 мільйони гривень. Реставрація Олицького замку триває.

Також цього року на Волині завершилася реставрація історичної пам’ятки національного значення – "Білого та Сірого будинків Косачів", що у селі Колодяжне Ковельського району.

Суспільне Волинь Перемоги, аварії та рекорди: чим запам'ятається волинянам 2021 рік

Ремонт будинків приурочили до 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Загальна кошторисна вартість відновлення культурного об’єкту становить понад 11 млн гривень. До фінансування залучили кошти державного та місцевого бюджетів.

Рекорди

Заслужений майстер народної творчості України Анатолій Бойко з Володимир-Волинського, 17 квітня встановив два світові рекорди. На рахунку чоловіка, якого усі називають "Волинський Фаберже", вже три офіційно зареєстровані світові рекорди.

Суспільне Волинь

Цього разу майстер зробив у шкаралупі гусячого яйця 52 754 просвердлених отвори, в курячому – 33 436 отворів діаметром 0,15 мм. Першим зареєстрували рекорд за кількістю отворів на курячому яйці. Другим представниця Книги Рекордів зареєструвала гусяче яйце. Діаметр кожного отвору на ньому – 0,2 мм.

Жителька села Комарове Ковельського району Галина Шура стала переможницею Всеукраїнського радіодиктанту.

Суспільне Волинь

Жінка написала текст без жодної помилки. Жінка працює вчителькою у місцевій школі понад 30 років. Бере участь у написанні диктанту щороку, проте на перевірку надсилає не завжди.

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