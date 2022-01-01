За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 581 особу

1 581 особу щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 442 людини, другою дозою – 1 128. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 677 486 осіб.

По Україні 52 166 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом провели 28 457 565 щеплень.

На Тернопільщині 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 будуть зачинені. В інші дні – працюватимуть за звичайним розкладом.

Що відомо