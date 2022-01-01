COVID-19 на Закарпатті впродовж доби підтвердили у 163 людей

За минулу добу, 31 грудня, на Закарпатті коронавірус підтвердили у 163 людей. Про це інформує на своєму сайті Міністерство охорони здоров’я України.

За добу одужали 110 людей, 12 пацієнтів з COVID-19 померли.

Медичні працівники провели за 31 грудня 774 дослідження COVID-19 методом ПЛР. Найбільше випадків було виявлено в Ужгороді — 33, жодного підтвердженого діагнозу на Великоберезнянщині, — повідомляють на сайті Закарпатської ОДА.

Що відомо:

На Закарпатті 17 медичних закладів приймають хворих на коронавірус. Там для хворих на COVID-19 виділено 1930 ліжок.

Лікарні, призначені для хворих на COVID-19 станом на 1 січня 2022 року завантажені на 35%.

За добу в Україні виявили 5 тисяч нових хворих на коронавірус.

Впродовж року найбільше людей вакцинували в Ужгороді та в Мукачівській громаді, — епідеміологиня.

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