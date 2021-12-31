Вакцинальна кампанія на Закарпатті розпочалася 25 лютого. Спочатку вакцинували медпрацівників. Першим на Закарпатті від коронавірусу вакцинували лікаря інфекційної лікарні Степана Карабиньоша. У червні в області почали працювати центри масової вакцинації. На сьогодні їх в області є 17. Загалом, станом на 31 грудня на Закарпатті вакцинували 587928 людей, — пишуть на офіційному сайті вакцинації в Україні.

Перший центр масової вакцинації відкрили в Ужгороді у палаці дітей та юнацтва "Падіюн". У перший день там вакцинувалися понад 300 людей. Зараз на Закарпатті діє 17 пунктів масової вакцинації. Також вакцинацію проводять мобільні групи. Їх зараз в області 52, — каже головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик.

"Ми можемо і реально виконуємо більше 6 тисяч щеплень в день в області, але наші потужності розраховані на 10-15 тисяч, — сказала вона. — І вакцина є, і наші працівники готові. На жаль, є у нас такі територіальні громади, де ми на жаль не можемо констатувати великий відсоток охоплення, тобто більше 20-ти. І більшість таких громад сконцентровані на території сучасного Берегівського, Тячівського та Рахівського районів".

Щепитися можна і в сімейних амбулаторіях. В Ужгороді в них із квітня зробили близько 38 (тридцяти восьми) тисяч щеплень від коронавірусу, розповіла сімейна лікарка Олеся Янчій.

"Найбільше вакцинувалися Pfizer-ом, — сказала лікарка, — першу дозу отримали понад 20 тисяч, вакцинувалися в нас також дітки з 12 до 18 років, їхня кількість складає приблизно 1000. Додаткових доз у нас було зроблено близько 10, бустерних приблизно 20-25. Масова вакцинація відбулася наприкінці жовтня, коли було оголошено відсторонення від роботи, якщо людина не має вакцини. Максимальна кількість доз за день була від 350 до 400 чоловік в день".

31 грудня близько 12-ї години в міську поліклініку прийшов вакцинуватися першою дозою ужгородець Роман.

"Вакцинувався 31 грудня, адже через роботу раніше не мав часу, — розповів чоловік. — Я обрав вакцину Pfizer, більшість вакцинується Pfizer-ом. У родині є вакциновані, більшість також".

За словами Вікторії Тимчик, найбільшу кількість щеплень за цей рік зробили в Ужгороді та в Мукачівській громаді. За час вакцинальної кампанії на Закарпатті щеплення проводили в центрах масової вакцинації, у відділеннях "Укрпошти", на ринку, на площі Петефі в Ужгороді та біля кафедрального греко-католицького собору.

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