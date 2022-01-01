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Як у Черкасах зустрічали Новий 2022 рік. Фоторепортаж
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Як у Черкасах зустрічали Новий 2022 рік. Фоторепортаж

Катерина Криниця
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Як у Черкасах зустрічали Новий 2022 рік. Фоторепортаж Суспільне Черкаси

У Черкасах біля головної ялинки містяни зустрічали Новий рік. На Соборній площі працювали музична сцена та фотозони.

Про це повідомила власна кореспондентка з місця події.

Святкування розпочалось о 23:00 годині з музичної сцени. Містяни приходили сім'ями до головної ялинки та активно фотографувались у фотозонах і з новорічними прикрасами.

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Як черкащани зустрічали Новий 2 022 рікСуспільне Черкаси

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Як черкащани зустрічали Новий 2 022 рікСуспільне Черкаси

Як черкащани зустрічали Новий 2022 рікСуспільне Черкаси

Як черкащани зустрічали Новий 2 022 рікСуспільне Черкаси

Як черкащани зустрічали Новий 2022 рік

Як черкащани зустрічали Новий 2 022 рікСуспільне Черкаси

Як черкащани зустрічали Новий 2022 рікСуспільне Черкаси

Як у Черкасах зустрічали Новий 2022 рікСуспільне Черкаси

Офіційне святкування тривало до другої години ночі.

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