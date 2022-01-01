Як у Черкасах зустрічали Новий 2022 рік. Фоторепортаж

У Черкасах біля головної ялинки містяни зустрічали Новий рік. На Соборній площі працювали музична сцена та фотозони.

Про це повідомила власна кореспондентка з місця події.

Святкування розпочалось о 23:00 годині з музичної сцени. Містяни приходили сім'ями до головної ялинки та активно фотографувались у фотозонах і з новорічними прикрасами.

Суспільне Черкаси

О дванадцятій годині 1 січня на черкасців чекав Dj-set та виступ київського гурту "Brassers brass band".

Суспільне Черкаси

О 01:00 для черкасців та гостей міста влаштували піротехнічне шоу.

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Офіційне святкування тривало до другої години ночі.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також