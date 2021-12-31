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Синоптики попереджають черкащан про ожеледицю на дорогах у перший день січня
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Синоптики попереджають черкащан про ожеледицю на дорогах у перший день січня

Катерина Криниця
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Синоптики попереджають черкащан про ожеледицю на дорогах у перший день січня Суспільне Черкаси

На Черкащині 1 січня синоптики прогнозують ожеледицю, розповів Суспільному начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами Віталія Постриганя, вночі 1 січня на дорогах Черкащини очікується ожеледиця:

"Така погода відповідає першому рівню небезпечності — «жовтому»Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв’язку, будівництва, комунального господарства та до порушення, а на окремих ділянках доріг до припинення, руху автотранспорту.".

Синоптик додав, що у перший день нового року прогнозують невеликий дощ, вночі подекуди мокрий сніг та льодяний дощ. Температура вночі становитиме 0-2º морозу, вдень 2-4º тепла.

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