У Новорічну ніч українські кордони охоронятимуть авіація та ППО – Міноборони

У ніч на 1 січня 2022 року на повітряному кордоні України нестимуть чергування сили протиповітряної оборони та військова авіація.

Про це повідомляє інформагентство Міністерства оборони "АрміяInform".

Як зауважують в міністерстві, військовослужбовці Повітряних сил постійно беруть участь в охороні державного кордону в складі протиповітряної оборони.

"Понад тисяча військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України безперервно несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони країни. І свята — не виняток", – зазначається у повідомленні.

Відтак у ніч на 1 січня нового року повітряний кордон України прикриватимуть РЛС, сили протиповітряної оборони, а також військова авіація.

"У новорічну ніч повітряний простір над Україною та за її межами моніторитимуть десятки радіолокаційних станцій, прикриватимуть небо зенітні ракетні дивізіони С-300, Бук-М1 та чергові ланки Су-27 і МіГ-29", – розповіли в Міноборони.

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