У Знам'янці для бійців шиють багатофункціональні подушки

У Знам’янці Кіровоградської області учасниці громадської організації "Знам'янській Майдан" шиють для бійців багатофункціональні подушки. Їх можна використовувати не тільки для сну, сказала керівниця організації Наталя Тишкевич.

Жінки збираються по черзі у кожної вдома. Шиють подушки різні за розміром. "Використовувати їх можна по-різному: спати на них, підкладати під руку, лежать на них", – сказала Наталя Тишкевич.

Тканину для них приносять знам’янчани. "Спочатку ми шили із подушок та перин. Але потім зрозуміли, що це не дуже практично: хлопці казали, що намокає пір’я .Тоді домовилися із нашою майстернею, і вона дає обрізки синтепону".

"Це ручний процес із самого початку. Спершу тканину розкроюють, потім зшивають торбинки. В ці торбинки вкладаємо синтепон", – розповіла членкиня організації та мама учасника Антитерористичної операції Олена Генкуленко. Нині її син демобілізований. "Я не знала, що у нас є люди, які допомагають військовим. Але коли моя дитина потрапила на фронт, я їх побачила та стала сама допомагати".

Працюють дві-три години, поки не закінчиться матеріал, розказала членкиня Надія Посунько. "Чому я це роблю? Тому що там знаходяться наші діти. У нас немає чужих дітей".

Передадуть подушки бійцям 57-ї бригади.

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