Майже 300 випадків коронавірусу діагностували на Черкащині за добу

На Черкащині за добу діагностували 299 нових випадків коронавірусу, повідомили в пресслужбі Мінохорони здоров'я України. Станом на 30 грудня в Україні зафіксували 7 029 випадків інфікування COVID-19.

За інформацією МОЗ, протягом минулої доби від ускладнень спричинених коронавірусною хворобою померли шестеро черкащан.

За словами заступниці голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариси Кошової, із початку пандемії усього підтверджених випадків в області – 128 993. Загальна заповненість ліжок хворими із підтвердженим діагнозом "коронавірус" в медзакладах області становить 32,7%.

"Із лабораторно підтвердженим діагнозом COVID–19 лікуються 5 617 житель області. На стаціонарному лікуванні на ковідних ліжках перебуває 429 пацієнти, із них шестеро дітей. До апаратів штучної вентиляції легень під'єднані 21 людей", — додала Лариса Кошова.

На Черкащині за останню добу одужали від коронавірусу 470 людей. Загальна кількість одужалих за весь час пандемії — 120 759 черкащан.

Що відомо

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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