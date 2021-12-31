Українські в’язні в ОРДЛО. Чому у переговорах щодо обміну немає прогресу

Три сотні громадян України, сорок з яких — військовослужбовці, незаконно утримуються у в’язницях на тимчасово окупованій території Донеччини та Луганщини. Обміну полонених не було більш ніж півтора року. Історії українських бранців ОРДЛО та чому у переговорах щодо обміну немає прогресу — в матеріалі Суспільного.

Дружина полоненого Валерія Матюшенка не бачилась з чоловіком чотири з половиною роки.

Суспільне Донбас Тетяна Матюшенко

Тетяна Матюшенко розповіла Суспільному, що Валерій — ув’язнений на тимчасово окупованій території. У полон до бойовиків потрапив 15 липня 2017-го. Його, каже жінка, викрали біля власного будинку.

"Вийшов просто з дому, йому одягли мішок на голову та відвезли у невідомому напрямку. 10 місяців він провів в "Ізоляції". Уся судова справа проходила, доки він був в "Ізоляції". Його не проводили не у СІЗО, нікуди. Після суду, буквально місяць, його перевели на два тижні до СІЗО і після цього відправили у колонію в Макіївку, де він перебуває і зараз", — розповіла Тетяна.

Суспільне Донбас Валерій Матюшенко на сімейному фото

Валерія, каже дружина, засудили до 10 років у колонії суворого режиму. Бойовики звинуватили його у "шпигунстві на користь України". За час перебування в ув’язненні погіршився стан його здоров’я. У 2019-му році чоловік за місяць схуд на 12 кілограмів. Через проблеми з щитовидною залозою та паховою грижею Валерій потребує щомісячного обстеження.

Суспільне Донбас Валерія засудили до 10 років у колонії суворого режиму

"Це просто кістки, обтягнуті шкірою. Також у Валери, на мою думку, 22 червня 2020 року відбулося защемлення пахвинної грижі. Виявилося, що в нього, через важкі роботи, які були в "Ізоляції", у нього утворилася пахова грижа, яка призвела до защемлення. Завдяки тому, що з ним перебувають хлопці, які до затримання працювали медиками, Ігор Назаренко — він хірург, та ще одна людина там є, вони просто врятували моєму чоловікові життя. Якби не вони, я не знаю, що сталося. Тепер у нього завжди пухкий бік, він його турбує. Тобто, йому потрібна операція з видалення пахвинної грижі, обстеження, зрозуміти, що з моїм чоловіком. Я вважаю стан у нього критичний", — наголосила Тетяна.

Валерій Матюшенко у списках на обмін полоненими з 6 серпня 2017 року. Його, за словами Тетяни, виключає з обміну російська сторона.

А ось лікарку Ольгу Політову вдалося обміняти чотири року тому.

Суспільне Донбас Ольга Політова

Жінка розповіла Суспільному, що проживаючи у Донецьку, її затримали за допомогу українським військовим. У полоні вона провела 776 днів.

"Мене возили в МДБ, як на роботу. Перші два місяці й тортури й все було. Я проходила чотири поліграфи, тому що в мене не знаходили ніяких зав’язків з ДРГ, диверсійними розвідгрупами. Умови перебування, там же нема постійно води, вона стоїть в цих місткостях, бочках, вони всі брудні. В мене й кон’юнктивіт був від цієї води, умилася. Я там навчилася в трьох літрах і обмиватися і білизну натільну прати", — згадує експолонена проросійських бойовиків Ольга.

За даними СБУ у полоні проросійських бойовиків знаходяться зо три сотні українських громадян, каже представник уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Костянтин Черніков. 70 людей ув’язнили за останній рік.

"223 людини знаходяться у так званому ДНР, 77 осіб — у так званому ЛНР. З них 257 — це цивільні особи й 44 військовослужбовці. Людей підводять під так звані їхні присуди прокурори Російської Федерації. І спеціально знаходять людей, щоб утримувати їх в полоні й додавати заручників. Там дуже критичний стан. І те, що їм намагаються передати громадські організації, міжнародні, більшість допомоги до полонених, до ув’язнених, не доходить", — повідомив Черніков.

Як розповів Суспільному правозахисник Олександр Кудінов, більшість статей для затриманих — це шпигунство.

"Якщо не можливо довести щось, тобто не всі там люди сидять за те що співпрацювали з СБУ. Є комусь помста якась, когось там злили, за те, що не так себе начебто повів, то можуть пришити навіть розбій. Засуджені, що перебувають на зоні, їм дозволяється дзвонити певну кількість дзвінків. Тому, в першу чергу, таким чином люди повідомляють про себе", — повідомив Кудінов.

За словами Костянтина Чернікова, питання обміну полонених розглядається Тристоронньою контактною групою (ТГК).

"Основне, що це питання уже вийшло з питання гуманітарного і перейшло в питання політичне. Тому що, кожен раз, якщо заходить по обміну полонених, з нашої сторони ми пропонуємо міняти "всіх на всіх", то з ОРДЛО знаходяться завжди причини, що вони можуть поміняти людей, якщо будуть якісь поступки", — пояснив Черніков.

Представник ОРДЛО від України у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розповів Суспільному, чому питання обміну полонених у глухому куті.

"Стандартна відмовка, що обмін буде проведено після того, як буде досягнута згода про політичне врегулювання конфлікту. Ми розуміємо, що вже 8 років ми ведемо переговори про комплексне врегулювання конфлікту політичного і не просунулися ні на крок. І коли нам кажуть, що обмін відбудеться на третій день після підписання документа про комплексне врегулювання конфлікту, та вони ще хочуть, щоб цей документ був затверджений верховною радою ДНР, ЛНР, яких немає на карті, навіть Російської Федерації, то зрозуміло, що це нереальні умови й той бік просто використовує людей як товар, як засіб маніпуляції, тиску на Україну", — зазначив представник у ТГК.

Гармаш повідомив Суспільному, що, на його думку, може вплинути на переговори.

"Це тільки можливо, скажемо, тиск Сполучених штатів на Російську Федерацію. Якщо у РФ з'явиться інтерес показати себе гуманною, тоді можливі якісь зрушення. На сьогодні я не бачу самостійного бажання РФ здійснити обмін, — пояснив представник у ТГК.

Питання обміну полонених, каже Гармаш, підіймається на кожному засіданні ТГК. Наступне призначене на кінець січня 2022-го року.

Що відомо

В останнє обмін полонених на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року. Тоді в Україну повернулися 20 бранців. На окуповані території передали 14 людей, ще четверо відмовилися туди повертатися. Відтоді рік та 8 місяців питання обміну блокують представники ОРДЛО.

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