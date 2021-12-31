На Закарпатті за добу від COVID-19 вакцинували понад 4000 людей

4 329 щеплень від коронавірусу зробили на Закарпатті впродовж 30 грудня. Такі дані опублікували на сайті вакцинації. Від початку вакцинальної кампанії в області зробили 587 928 щеплень.

Першу дозу вакцини 30 грудня отримали 1 852 людини, другу — 2 447 жителів Закарпаття.

Додатковою дозою у області вакцинувалися 23 закарпатців, а 36 людей — отримали бустерне щеплення.

Від початку кампанії завершили цикл щеплення 260 757 закарпатців. Одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 327 112 людей.

Загалом в Україні за добу вакцинували 101 705 людей.

Що відомо:

На Закарпатті за добу виявили 176 випадків COVID-19;

За добу в Україні виявили понад 7 тисяч нових хворих на коронавірус

"Українська вакцина перебуває на доволі ранніх етапах розробки", — головний санлікар Кузін

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