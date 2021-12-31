На Закарпатті за добу виявили 176 випадків COVID-19

176 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті за минулу добу, 30 грудня. Такі дані повідомили на сайті МОЗ. За добу 442 пацієнти одужали, п'ятеро людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 87 891 випадок COVID-19. 79 028 пацієнтів подолали хворобу, 2 363 — померли.

Найбільше випадків за добу виявили у Києві (1 179), Одеській (595), Львівській (487) та Полтавській (486) областях.

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