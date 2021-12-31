Падіння літака в Шепарівцях на Франківщині: нові факти та можливі причини аварії

П’ять місяців минуло з дня авіакатастрофи в селі Шепарівці на Івано-Франківщині, у якій загинули четверо людей — пілот Ігор Табанюк та троє пасажирів-іноземців. Суспільне зібрало нові факти щодо розслідування аварії та коментарі людей, причетних до трагедії на Коломийщині.

"Завдання зробити винним пілота" — син загиблого льотчика

Син загиблого пілота Ігор Табанюк звинувачує Національне бюро з розслідування авіаційних подій в тому, що розслідувачі мають намір безпідставно назвати причиною авіакатастрофи помилку при пілотуванні.

"Щодо національного бюро з розслідування авіаційних подій — в них завдання зробити винним пілота, аби інші пілоти так не робили. Але вони прекрасно розуміють, що в цій катастрофі — не помилка батька. Вони зараз доробляють ще одну версію: пошкодження літака і щось сталося з пілотом. Найімовірніше, його отруїли, можливо, водою чи чимось. Просто була дуже сильна спека і він втратив свідомість", — каже Ігор Табанюк.

Facebook/Ігор Табанюк Загиблий пілот Ігор Табанюк

Син пілота розповідає, що літак, який розбився в Шепарівцях, за місяць до трагедії пройшов повне техобслуговування в Словаччині. Маршрут та фігури були звичні, і літак вже вирівнювався для заходу на посадкову смугу.

"З останнього відео помітно, що він просто пікірує вниз. Там мала б спрацювати рятувальна система — парашут. Це — взагалі круїзний літак, який має достатньо автоматики, яка буде витягувати його з пікірування навіть із вимкненим двигуном, чи навіть, коли він встав у стопор (як говорять, що двигун поламався). Але ж літак — для того й літак, що можна далі пілотувати. Ще кілька кілометрів можна пролетіти спокійно", — розповідає син загиблого пілота Ігор Табанюк.

Можливі причини аварії від Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів

У відповіді на інформаційний запит Суспільного Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами повідомило, що продовжує розглядати можливі причини авіакатастрофи:

несприятливі погодні умови;

диверсія;

відмова двигуна;

відмова в управлінні літаком;

помилки та погіршення стану пілота;

втручання сторонніх людей в пілотування судном;

неякісні паливно-мастильні матеріали.

Щодо останніх, то у відповіді на запит йдеться, що за результатами аналізу, олива відповідає вимогам ДСТУ, а пальне, що використовувалося на літаку, за окремими параметрами не відповідає умовам експлуатації. Крім цього, судно виконувало політ на нижчій висоті, ніж це дозволяють правила польотів над населеними пунктами. За показаннями свідків, літак виконував складний пілотаж (крен більше ніж 60°, обертання навколо oci на 360° – "бочка") з пасажирами на борту.

З приводу рятувальної системи у відповіді на запит повідомляють, що її у дію приводить пілот. Проте технічною документацією передбачено, що вона спрацьовує при мінімальній висоті над землею, яка становить 200 м.

Що кажуть у поліції

Головне управління Нацполіції в області у відповіді на запит Суспільного повідомило, що зараз триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил польотів, унаслідок яких загинув Ігор Табанюк та троє пасажирів. Також у відповіді йдеться, що протягом 2017-2021 років Ігор Табанюк 10 разів звертався у поліцію. За чотирма заявами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Одне провадження поліцейські закрили через відсутність у діянні складу кримінального правопорушення, ще у двох — досудове розслідування триває та одне скеровано до суду з обвинувальним актом.

За словами сина Ігоря Табанюка, перед загибеллю до його батька надходило багато погроз з метою відібрати аеродром у Коломиї. Чоловік розповідає, що аеродром у Коломиї потрібен був людям, які займалися контрабандою.

"Багато хто займався контрабандою — з найближчих аеродромів. Оскільки почалися масові арешти цих аеродромів, забирали літаки, то вони націлилися на найближчий аеродром, він один там залишився. Батько не раз звертався, більше сотні звернень, і прокуратура та поліція ніяк не реагували. Вони навіть на виклики щодо проникнення на територію аеродрому не звертали увагу — нікого не присилали", — каже Ігор Табанюк.

Прізвища людей, які хотіли відібрати аеродром, Ігор Табанюк відмовився називати, посилаючись на те, що триває слідство.

Упродовж 2021 року пілот Ігор Табанюк перед загибеллю надіслав шість звернень до Коломийського районного відділу поліції Івано-Франківської області.

Без даху над головою

Господар будинку, на який впав літак, Валерій Помагаєв ночує на кухні. Це — єдине місце, де є світло, газ та Інтернет, адже в інших кімнатах помешкання комунікації довелося від’єднати. Обігріває це приміщення власник за допомогою пічки на дровах. Так житиме, каже, до весни, поки страхова компанія не почне виплачувати гроші.

Фото: Суспільне Карпати Кухня, у якій живе Валерій Помагаєв

"От трохи дров завіз сюди. Ці вікна позабивали, щоб хоча б дощ і сніг сюди не потрапляв", — каже Помагаєв.

Знайомі господаря безкоштовно накрили дах будівлі, де це було можливо. Проте, розповідає чоловік, перекриття може не витримати сильних снігопадів.

"Дах немає навіть на що підперти, бо все перегоріло. Що могли — щось десь підклали. Дощ — не так страшно. Я отут підклав там, де сильно тече, винесу, там десь воду зберу, а от, якщо сніг мокрий чи трохи більший сніг, то найбільше переживаю за цю кімнату — бляха сама по собі тримається, підперти її нема чим. Оце завалиться", — показує господар помешкання.

Фото: Суспільне Карпати Будинок у Шепарівцях, на який впав літак

Решта членів сім’ї живуть у Коломиї. Старша донька із сім’єю з вересня живе у квартирі, яку раніше родина здавала в оренду.

"Добре, що це — наша квартира, добре, що пішла у свою — не чужу, бо так тяжко оплатити за "комуналку", а ще, якби винаймали житло, за оренду довелося б платити. Звичайно, що є ностальгія за всім — і за речами, і за меблями, і за будинком", — розповідає дочка Валерія Помагаєва Ольга Корчева.

Ще одна дочка з дітьми живе у квартирі, з орендою якої допомогла сім’я Табанюків. Спілкуватися з кореспонденткою Суспільного вона відмовилася.

Хто допоміг у біді

З резервного фонду Коломийської міської ради власникам будинку, на який впав літак, у вересні виплатили матеріальну допомогу.

"Рішенням Коломийської міської ради й виконавчого комітету 100 тис. грн допомоги надали сім’ї Помагаєва і 15 тис. грн — його сусідам — сім’ї Грицьків", — повідомив Суспільному заступник міського голови Коломиї Роман Остяк.

Ще 186 тис. грн допомоги зібрали благодійники.

Що відомо

28 липня у селі Шепарівці приблизно о 13:40 спортивний літак впав на житловий будинок. Пілот Ігор Табанюк та троє пасажирів загинули на місці події. У помешканні в той час перебувало троє людей, проте вони встигли вибігти з будинку до того, як він загорівся.

Це — другий смертельний випадок у сім'ї Табанюків. У вересні 2013 року під час польоту поблизу Коломиї загинув його син Денис Табанюк. Суспільне вело текстовий онлайн.

Серед загиблих пасажирів літака, який впав у селі Шепарівці на житловий будинок, двоє були громадянами США, один — підданий Великої Британії.

До розслідування авіакатастрофи на Прикарпатті долучаться Австрія, США і Словаччина.

У Коломийській міській раді Валерію Помагаєву, на дім якого 28 липня впав спортивний літак, пропонують 100 тис. грн.

У Коломиї ініціюватимуть присвоєння загиблому пілоту звання почесного громадянина.

8 серпня Національне бюро з розслідування авіаційних подій повідомило, що літак, який розбився, був заправлений необхідною кількістю палива, зауважень до його технічного стану перед вильотом не було.

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