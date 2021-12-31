На Полтавщині протягом 2021-го року зареєстрували майже сім тисяч шлюбів, це на 1 640 менше ніж за рік до цього, повідомила Суспільному виконувачка обов’язків завідувача сектору комунікації Північно-Східного управління Мін’юсту Катерина Марченко. Як полтавцям підготуватися до сімейного життя та чому люди розлучаються, Суспільне дізналося у психологині Катерини Нещетної.

Тенденція до зменшення охочих одружитися пов’язана з тим, що люди не готові до подружнього життя. Це стається через те, що пари не до кінця розуміють, що таке сім’я, говорить полтавська психологиня Катерина Нещетна.

«Люди, які вступають у шлюбі, дуже часто до нього просто не готові. Недостатньо знань та недостатній рівень цінностей. Нас взагалі не вчать, як будувати відносини», – додала полтавська психологиня.

За її словами, на причини розлучення та небажання створювати сім’ю 2021-го року вплинули також карантинні обмеження.

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«Якщо ми говоримо в контексті карантинного життя, то люди забули, як комунікувати та будувати «живі відносини». Онлайн відносини - вони можуть підтримувати, але в живу ми ніби забули як спілкуватися», – сказала полтавська психологиня Катерина Нещетна.

Пари не можуть знайти серед близьких людей приклад для наслідування, говорить психологиня. Через це вони не знають, як створювати сім’ю. Для цього потрібно говорити з партнером про свої почуття та пізнавати один одного.

«Люди, які планують одружитися, повинні, у першу чергу, пізнати самих себе, а вже потім прийняти іншу людину. Потрібно проговорювати про ваші цілі та інтереси. Лише щира комунікація допоможе вибудувати «здорові» відносини», – додала полтавська психологиня.

Минулого року працівники РАЦСів у Полтавській області зареєстрували 1 147 розлучень, 2020-го їх було на 52 менше, повідомила виконувачка обов’язків завідувача сектору комунікації Північно-Східного управління Мін’юсту Катерина Марченко.

Якщо вже пара вирішила розлучитися, то це варто робити не «на емоціях». Особливо, коли є діти, говорить Катерина Нещетна.

«Дітям потрібна мама й тато, тому при розлученні не треба маніпулювати дітьми. Треба зрозуміти, що так ваші стосунки припиняються, але батьківські відносини залишаються», – додала Катерина Нещетна.

За словами полтавської психологині, варто спілкуватися один з одним.

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