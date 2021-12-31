Президент Росії Володимир Путін заявив про можливість повного розриву відносин із США у разі запровадження масштабних санкцій.

Про це повідомили у пресслужбі російського президента за результатами телефонної розмови Путіна з президентом США Джо Байденом.

"З російського боку було дано вичерпну відповідь на знову згаданий Джозефом Байденом варіант ухвалення "масштабних" санкцій проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України. Зокрема, сказано, що це стало б серйозною помилкою, яка фактично загрожує повним розривом російсько-американських відносин", — повідомили у пресслужбі Кремля.

Байден під час розмови закликав Росію до деескалації напруженості з Україною та дав зрозуміти, що США та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну.

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