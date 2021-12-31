На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 201 особи

У 201 жителя Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директорки обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора від коронавірусу померли 4 жителі області. Одужання підтвердили у 298 осіб. Медики провели 772 дослідженя методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (38 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 1, Великодедеркальська сільська ОТГ – 2, Вишнівецька селищна ОТГ – 2, Кременецька міська ОТГ – 15, Лановецька міська ОТГ – 12, Почаївська міська ОТГ – 2, Шумська міська ОТГ – 4.

Тернопільський район (111 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 7, Бережанська міська ОТГ – 11, Великоберезовицька селищна ОТГ – 6, Великобірківська селищна ОТГ – 3, Великогаївська сільська ОТГ – 3, Залозецька селищна ОТГ – 1, Збаразька міська ОТГ – 3, Зборівська міська ОТГ – 2, Золотниківська сільська ОТГ – 2, Іванівська сільська ОТГ – 1, Козівська селищна ОТГ – 9, Микулинецька селищна ОТГ – 1, Нараївська сільська ОТГ – 2, Озернянська сільська ОТГ – 2, Підгаєцька міська ОТГ – 1, Підгороднянська сільська ОТГ – 1, Саранчуківська сільська ОТГ – 2, Скалатська міська ОТГ – 4, Теребовлянська міська ОТГ – 6, Тернопільська міська ОТГ – 44.

Чортківський район (52 особи): Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2, Борщівська міська ОТГ – 7, Бучацька міська ОТГ – 3, Гусятинська селищна ОТГ – 4, Заводська селищна ОТГ – 4, Заліщицька міська ОТГ – 5, Золотопотіцька селищна ОТГ – 2, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2, Копичинецька міська ОТГ – 4, Монастириська міська ОТГ – 5, Нагірянська сільська ОТГ – 1, Скала-Подільська селищна ОТГ – 2, Трибухівська сільська ОТГ – 2, Хоростківська міська ОТГ – 3, Чортківська міська ОТГ – 6.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 107 483 особи, з них 102 419 вже видужав та 2 114 людей померли.

Що відомо