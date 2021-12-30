Підсумки року. Спорт. Дайджест

“Бронза” Олени Костевич на Олімпіаді у Токіо, Андрій Пономар – наймолодший учасник в історії велогонок “Джиро Д'італія”, виступи чернігівської “Десни” в Українській прем’єр-лізі та рекорди швидкості. Суспільне пригадує, чим запам'ятався 2021 рік. Ми зібрали інформацію про головні події у спортивному житті Чернігівщини.

Олімпійська «бронза» Олени Костевич

На Олімпіаді в Токіо Чернігівщина завоювала одну медаль – це бронза Олени Костевич у змішаній стрільбі з пневматичного пістолета, яку вона здобула в парі з Олегом Омельчуком.

Спорт – 24 канал Олімпійська «бронза» Костевич та Омельчука

Знаковою ця перенесена “ковідна” Олімпіада 2020 у Токіо стала ще й тим, що нести державний стяг випала честь саме чернігівській стрільчині. Олена Костевич розвіяла міф, про те, що спортсмени-прапороносці зазвичай залишаються без медалей.

Андрій Пономар – наймолодший учасник в історії велогонок “Джиро Д'італія”

Чернігівський велосипедист став наймолодшим учасником турніру “Джиро Д'італія” за 91-річну історію цих змагань. Андрій Пономар в складі італійської команди подолав майже 3 з половиною тисячі кілометрів за 22 дні.

Prosport Андрій Пономар

В середньому по 150 кілометрів на день. В результаті він посів 67 місце в загальному заліку. За словами його першого тренера Миколи Аксюти, в Андрія були свої задачі на цей турнір, з якими він впорався.

Виступи чернігівської “Десни” в Українській прем’єр-лізі

“Десна” за підсумками першої половини сезону опинилась на 7-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. До прикладу, в минулому сезоні на зимову перерву команда пішла в статусі бронзового призера чемпіонату. За 18 турів сіверяни заробили 25 очок, 7 виграшів, 7 програшів і 4 матчі зіграли внічию.

Протягом року “Десну” покинули ключові гравці, серед них – Владислав Калітвінцев, Андрій Тотовицький, Пилип Будківський, Олексій Гуцуляк, Владлен Юрченко. У спортивних виданнях ширилася інформація, що в клубі існує заборгованість по заробітній платі перед гравцями. Цю інформацію підтверджували й самі футболісти. Під кінець року, за словами прес-аташе клубу Олександра Шевченка, заборгованість зменшилася. Також він повідомив, що скоріш за все “Десна” проведе зимові збори в Туреччині, де на перегляді будуть потенційні новачки команди.

ФК "Десна" ФК "Десна"

Виступ Андрія Ярмоленка на Чемпіонаті Європи 2020

Серед футбольного позитиву за 2021 рік для Чернігівщини – це виступ Андрія Ярмоленка на Чемпіонаті Європи 2020. Вперше в історії українського футболу наша збірна пройшла кваліфікацію на европейський мундіаль виступ – вийшла з групи та потрапила до чвертьфіналу. Разом з родиною Андрія Ярмоленка у Чернігові вболівали і ми.

Дефлімпійський спортсмен Олексій Коломієць став дворазовим чемпіоном світу з плавання

Чемпіонат світу з дефлімпійських видів спорту проходив у листопаді в Польщі. Олексій Коломієць, окрім двох золотих медалей на дистанціях 200 та 50 метрів брасом, встановив два рекорди Європи, завоював «срібло» на дистанції 100 метрів та виборов п’ять срібних медалей в естафетах.

Intercars Олексій Коломієць

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Чернігівські ветерани АТО здобули золото на перших Віртуальних військових змаганнях «Ігри воїнів»

Чернігівські ветерани АТО Владислав Шатіло та Олександр Гавриленко здобули золото на перших Віртуальних військових змаганнях «Ігри воїнів», які організували у США.

ФОТО: Суспільне Чернігів Чернігівські ветерани АТО

Наші спортсмени перемогли у змаганнях з пауерліфтингу, кожний у своїй ваговій категорії, та отримали статус найсильніших ветеранів у світі. Ці змагання організовують спеціально для ветеранів, які мають поранення чи інвалідність. Зазвичай, вони проходять у США в штаті Орландо. Але цьогоріч організатори прийняли рішення провести змагання в онлайн-форматі.

Три рекорди швидкості на мотоциклі

Три рекорди швидкості на мотоциклі встановили біля Чернігова. 11 вересня місцевий житель Юрій Галаган встановив перший офіційний національний рекорд в одиночному заїзді на байку. Юрій планував подолати межу в 340 кілометрів на годину, але через неякісне пальне, йому вдалося досягти позначки 319,8 кілометрів. Цього вистачило, щоб встановити національний рекорд.

Разом із Юрієм ще два рекорди швидкості встановлював британець Алек Філліпс разом із пасажиркою Ольгою Фатюк.

Алек та Ольга готуються до заїзду

Вони планували побити свій власний національний рекорд, зареєстрований у 2018 році – це 293 км на годину, та встановити новий світовий. Їм вдалося проїхати зі швидкістю 301.2 кілометри на годину.