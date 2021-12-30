Акушерсько-гінекологічне відділення Перемишлянської лікарні – закриють. Його у 2022 не буде фінансувати Національна служба здоров’я України. У наступному році служба не платитиме пологовим відділенням, в яких прийняли менше 150 пологів. А у Перемишлянській лікарні, до прикладу, в цьому році було близько 90 пологів.

Пологове відділення в лікарні працюватиме приблизно ще місяць. За словами керівника лікарні Андрія Соляника, працівникам постараються знайти роботу.

Надія Дякун народила в Перемишлянській районній лікарні третю дитину.

"Не хотілося, щоб закрили в подальшому. Тому що до Перемишлян нині їхали 30 хвилин машиною, бо дуже кидало. А до Львова я собі не уявляю як добиратися", — каже породілля Надія Дякун.

Суспільне Львів Надія Дякун народила дитину у Перемишлянах

У відділенні Перемишлянської лікарні майже 40 років працює лікарка Олена Шивіна. Каже, медзаклад має статус "Лікарня, доброзичлива до дитини". Та додає, що в таких невеликих відділеннях – породіллям приділяють більше уваги.

"У маленьких пологових відділеннях більше уваги приділяється і жінці, і дитині, бо в нас нема такого напливу. У нашому пологовому материнська смертність останній раз була в 2004 році. А остання серед малюків — у 2018 році за рахунок того, що були глибоко недоношені діти", — каже лікарка-неонатолог Олена Шивіна.

Де буде працювати після того, як відділення закриють – Олена Шивіна – не знає.

Загалом у акушерського-гінекологічному відділенні працює 22 працівники, каже його керівниця. Та додає, що впродовж останніх років справді зменшується кількість пологів. Так, до прикладу, якщо у 2018 рік було 175 пологів, то цього року у відділенні прийняли – більше 90 пологів.

"Ставлення лікарів і колективу до закриття пологового відділення негативне, бо воно тягне за собою оптимізацію, тобто скорочення. Перемишляни розташовані за 48 кілометрів від Львова. Від окраїн району, якщо брати по довжині, по площі – десь в середньому можу бути і 100 кілометрів до Львова. І виникає запитання – чи є в нас умови в медицини катастроф госпіталізувати всіх жінок за потребою", — каже керівниця акушерсько-гінекологічного відділення Перемишлянської центральної районної лікарні Оксана Михалина.

Керівник Перемишлянської лікарні каже, що закрити відділення – змушені, бо не вистачає грошей. Національна служба здоров’я платить лікарні за пологи, які приймають лікарі медзакладу. Відтак, чим менше жінок народжує в лікарні – тим менше грошей платить служба.

"Тільки на заробітну плату і нарахування пішло 2 350 000 гривень. Це говоримо про пологове відділення. А Національна служба здоров'я проплатила за пологи тільки 1 300 000 гривень. Нам прийшлося дофінансувати на 1 000 000 заробітну плату працівників – це відбулося за рахунок інших відділень", — каже керівник Перемишлянської центральної районної лікарні Андрій Соляник.

Суспільне Львів Пологове у Перемишлянах

Національна служба здоров’я України буде фінансувати ті пологові відділення, в яких у 2021 році прийняли щонайменше – 150 пологів.

"В Україні – вища дитяча і материнська смертність, ніж у країнах Європейського союзу. Одним із важливих факторів, які впливають на це є кваліфікована медична допомога в пологовому будинку. Для безпеки пацієнта визначений такий мінімальний показник лікарні, який ми можемо заплатити гроші за пологи", — розповіла директорка Департаменту комунікації Національної служби здоров'я України Лілія Гудзь.

Також Лілія Гудзь додає, що у 2022 році Національна служба здоров’я за пологи платитиме більше.

"У цьому році – тариф складав 10 000 гривень. В 2022 році вона залишається пріоритетною і тариф зростає на 5 тисяч гривень, а також – заклад, яки може забезпечити допомогу одразу і матері, і дитині, тобто неонатальну – може отримати за пологи до 20 000 гривень", — каже Лілія Гудзь.

Скільки пологових відділень на Львівщині не фінансуватимуть у Національні службі здоров’я поки не знають. Зараз триває процес контрактування між лікарнями і НСЗУ. Загалом в Україні уже відомо – не будуть фінансувати у 2022 році близько 70 пологових відділень.

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