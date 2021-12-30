Чорногорія посилила правила в'їзду для українців

Через розповсюдження коронавірусної інфекції уряд Чорногорії посилив правила в'їзду до країни, починаючи з 2 січня. Відтепер мандрівникам необхідно буде надати підтвердження про проведення повної вакцинації або перенесення COVID-19.

Про це повідомляє у Facebook посольство України в Чорногорії.

"Через погіршення епідеміологічної ситуації, з 2 січня 2022 року набувають силу оновлені умови в'їзду в Чорногорію", — йдеться у повідомленні дипустанови.

Для в'їзду необхідно надати один з двох документів:

Підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду. Підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути не менше 10 днів і не більше 180 днів).

Зазначається, що в обох випадках додатково необхідно мати або негативний ПЛР-тест не старше 72 годин, або експрес-тест на антиген не старше 48 годин.

Що відомо

У січні 2021 року Чорногорія скасувала вимогу щодо надання обов'язкового тесту на COVID-19 для туристів.

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