Підсумки року. Культура та освіта. Дайджест

Найбільший рушник в Україні завдовжки 200 метрів розгорнули у Чернігові, п’яте місце на Євробаченні зайняв гурт Go_A,солістка якого родом з Чернігівщини та фільм «Неповнолітні», знятий корюківською молоддю. Нових керівників обрали в обласному Молодіжному театрі та університеті "Чернігівський колегіум". Якими подіями запам’ятався 2021 рік у сфері культури та освіти, далі будемо їх пригадувати.

Найбільший рушник України

У Чернігові на день Конституції розгорнули найбільший рушник в Україні. Його довжина – 200 метрів та 220 сантиметрів завширшки.

Рекорд України зафіксували представники національної книги рекордів. Орнамент на рушнику вибивали впродовж 15 діб, червоними та чорними фарбами.

ФОТО: Суспільне Чернігів У Чернігові розгорнули найбільший рушник України

До створення рекордного рушника долучились представники всіх територіальних громад Чернігівської області, їх 57. Щоби повністю розгорнути рушник та зафіксувати рекорд у Чернігові перекрили в'їзд до міста зі сторони Києва. Розгорнули рушник на самій трасі. На створення орнаменту пішло 20 літрів фарби, традиційна техніка вибійки рушника датується 13-м століттям.

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Наші на “Євробаченні”

ФОТО: Суспільне Чернігів Катерина Павленко, солістка гурту «Go_A»

Катерина Павленко, солістка гурту "Go_A" з піснею “Шум” представила Україну на конкурсі “Євробачення” та зайняла п’яте місце. За результатами голосування журі та глядачів, Україна отримала 364 бали. Співачка родом із Ніжина.

На батьківщині співачки побували журналісти Суспільного. Поспілкувалися з друзями, з вчителями, сусідами та дізналися: яким було дитинство співачки, хто були батьки, та як пройшли шкільні роки Катерини.

Вибори ректора

6 жовтня 2021 рік. У Національному університеті "Чернігівський колегіум" обрали нового ректора – ним став Олег Шеремет.

ФОТО: Суспільне Чернігів Олег Шеремет, ректор НУ "Чернігівська політехніка"

На посаду претендувало 6 кандидатів. До другого туру увійшли два : Олег Шеремет та Світлана Стрілець . За Шеремета проголосували 215 виборців, за Світлану Стрілець - 155. Явка на виборах ректора склала понад 90%.

Киянин на чолі Молодіжного театру у Чернігові

Киянин Ігор Тихомиров очолив Молодіжний театр у Чернігові. Його кандидатуру на посаду директора-художнього керівника Молодіжного театру одноголосно підтримали депутати на сесії обласної ради 22 жовтня.

ФОТО: Суспільне Чернігів Ігор Тихомиров, директор Молодіжного театру

Ігор Тихомиров – керівник та засновник театру LAZZI. Як розповів Суспільному, працював у багатьох театрах України, останнім часом – у Києві. На його рахунку – понад 20 вистав, три з яких поставив у чернігівському Молодіжному театрі. Також Тихомиров сказав, що переїде до Чернігова, щоб працювати у театрі.

Своїми планами, що робитиме на посаді, новий директор поділився у програмі "Сьогодні. Головне" на Суспільному. Детальніше про це можна дізнатися за посиланням.

Корюківські підлітки зняли "велике" кіно

Перше кохання, складні стосунки між дітьми та їхніми батьками. Корюківські підлітки самі відзняли фільм "Неповнолітні" і показали його на великому екрані. У зйомках "Неповнолітніх" брали участь близько шести десятків підлітків.

ФОТО: Суспільне Чернігів Презентація фільму "Неповнолітні" у Корюківці

На фільм витратили благодійні гроші – 35 тисяч гривень. Годинну кінострічку у день прем’єри в Корюківці подивилися понад чотири сотні глядачів.

За сценарієм Головний герой Антон закохується в дівчину Ніку. Її зіграла Вероніка Запека. Грала в фільмі, каже, майже саму себе, найважче було показувати потрібні емоції. Головну роль у фільмі – підлітка Антона виконав п’ятнадцятирічний Ростислав Хоменко. Розповідає, в житті він зовсім не схожий на Антона.

Кінострічку знімали 2 місяці і 4 – монтували. Жодного професійного актора чи спеціаліста до роботи над фільмом не залучали. Єдине, що робили в професійній студії – саундрек до фільму.

Апаратура, яку використовували під час зйомок, також не була професійною, її купували за гроші спонсорів.