Як на Рівненщині одружувались та розлучались у 2021-му. Офіційна статистика

На Рівненщині за період з січня до грудня 2021-го року найбільше одружень та розлучень зареєстрували у ДРАЦСі Рівного. Натомість найменше розлучень було у Демидівському та Зарічненському ДРАЦСах. Про це Суспільному повідомила головна спеціалістка сектору комунікації з громадськістю Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Людмила Пшебільська.

З січня до грудня 2021-го у 17-ти відділах ДРАЦС Рівненщини зареєстрували 5887 шлюбів, – розповіла Людмила Пшебільська. Для порівняння: у 2020-му одружень було 5205, а у 2019-му – 6730.

Щодо розлучень, то з січня до грудня 2021-го їх на Рівненщині було 507. Людмила Пшебільська уточнила: подружні пари, які мають дітей, розлучаються через суд. Відтак, у статистиці не враховані розірвання шлюбу за рішенням суду. У 2020-му було 458 розлучень, а в 2019-му – 645.

Статистика одружень та розлучень з січня до грудня 2021-го у розрізі відділів ДРАЦС:

Березнівський: 279 одружень, 12 розлучень;

Володимирецький: 194 одруження, 8 розлучень;

Гощанський: 105 одружень, 23 розлучення;

Демидівський: 63 одруження, 5 розлучень;

Дубенський: 377 одружень, 40 розлучень;

Дубровицький: 136 одружень, 10 розлучень;

Зарічненський: 93 одруження, 5 розлучень;

Здолбунівський: 191 одруження; 32 розлучення;

Корецький: 117 одружень; 18 розлучень;

Костопільський: 280 одружень, 24 розлучення;

Млинівський: 139 одружень, 12 розлучень;

Острозький: 140 одружень, 14 розлучень;

Радивилівський: 136 одружень, 12 розлучень;

Рокитнівський: 281 одруження, 15 розлучень;

Сарненський: 641 одруження, 18 розлучень;

Рівне: 2500 одружень, 244 розлучення;

Вараш: 215 одружень, 15 розлучень.

Суспільне поцікавилось, чи є обмеження за кількістю одружень чи розлучень.

"Відповідно до законодавства, обмежень щодо кількості реєстрацій та розірвань шлюбу для однієї людини немає", – сказала Людмила Пшебільська.

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