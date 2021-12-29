В Україні діє календар щеплень вакцинації за віком для дітей і дорослих. Що робити, якщо загубили документ про отримані вакцини, розповідає лікарка-епідеміолог Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гончар.

"Якщо людина втратила документ про вакцинацію — це форма 063, то можливо є ще медична книжка (форма 112). Якщо і вона загублена, я думаю, що варто звернутися в медичний заклад. Якщо ви впевнені, що робили дитині вакцинацію, потрібно додзвонитися у медичний заклад, де ще є збережений журнал обліку профілактичних щеплень. Там він повинен зберігатися. Там теж будуть внесені дані про щеплення", — каже Наталія Гончар.

За її словами, якщо такий пункт зачинився, то потрібно шукати медзаклад, який став його "спадкоємцем". Такі документи можуть бути там.

"Фактично така документація не повинна втрачатися. Якщо вона втрачена, дитина буде вважатися невакцинованою. Якщо вважати людину невакцинованою, то іде потрійна вакцинація від дифтерії та правця", — додає Наталія Гончар.

Ще один спосіб підтвердити, що отримували ті чи інші вакцини — визначити титр антитіл.

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