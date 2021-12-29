Проєкти 2021 року: як культурно розвивалась Рівненщина

У 2021 році на Рівненщині реалізували кілька проєктів, які стосуються культурної сфери та історичних подій в області. Серед них – мистецька галерея "Хлів", "Волинські барбакани", "Я – історія" та "Ладомирія". Суспільне вирішило нагадати про них та зібрало в одному матеріалі ці досягнення.

"Я – історія"

На початку березня у колишній Здолбунівській в'язниці презентували кухню українського руху опору в роки Другої світової війни. Головним кухарем став Сергій Солдаткін. У пошуках рецептів він звертався до історичних підручників.

Загалом, в ході проєкту готують місцевих жаб, яких маринують та обсмажують. Як приправу використовують сіль, змішану з попелом.

Фото: Суспільне Рівне Замариновані жаби перед приготуванням.

Охочі можуть скуштувати коропа, приготованого аналогічно жабам, хліб з перемелених на жорнах жолудів із пряним смальцем, гриби-лисички та узвар. Уся їжа приготована на посуді та у печі, які відповідають тим часам, – повідомив Суспільному виконавчий директор проєкту "Я – історія" Руслан Плясуля.

Сам проєкт — це не відтворення рецептів, це відтворення подій, – уточняв директор. Вони розкривають певні моменти УПА про умови харчування, про те, як зберігали та постачали продукти.

Фото: Суспільне Рівне Так харчувались вояки УПА.

В результаті проєкту підготували 45-хвилинний фільм, який презентували у Здолбунівському краєзнавчому музеї.

"Хлів"

Художник Олександр Гурістюк переоформив власного хліва у селі Глинськ Рівненського району на арт-галерею з однойменною назвою – "Хлів". Цей будинок ще часів чеської забудови, тож митець вирішив зберегти автентичність місця, лишив стіни з черепашнику та оздобив стелю балками із 70-ічної поліської сосни.

Фото: Олександра Гурістюка Такий вигляд має галерея знадвору. На фото – Олександр Гурістюк.

Раніше чоловік тримав у забудові сільськогосподарських тварин – курей, індиків, козу Свєту. Картина з зображенням останньої нині прикрашає стіну галереї.

Фото: Олександра Гурістюка Це – Свєта, яка раніше жила у художника.

Наразі у "Хліві" виставляються й інші художники. Зокрема, рівненська мисткиня Наталія Дейнека зазначала: 23 км від Рівного не стає на заваді популярності місця. А її колега Віктор Гвоздинський вважає створення галереї в себе вдома нормальною практикою в світі мистецтва.

Фото: Олександра Гурістюка У "Хліві" виставляється як сам художник, так і його колеги.

Сам же Олександр Гурістюк використовує "Хлів" як творчу майстерню та експонує як відомі роботи, так і ті, які ще не бачив загал.

Волинські барбакани

У липні в рамках проєкту "Барбакани та надбрамні вежі Великої Волині" стартували розробки єдиної 3D-візуалізації брами з герба Рівного. У Рівному оборонних веж – барбаканів, було три. Одна з них – Острозька, вона знаходилася на розі вулиць Соборна – Петлюри. На цьому місці встановили спеціальне табло з QR-кодом, з допомогою якого можна зчитати та побачити, як виглядала ця брама і як крізь неї в'їжджає князь Костянтин Острозький, повертаючись з переможної битви під Оршею.

Суспільне Рівне На карті відмічені місця, де раніше стояли барбакани. Тепер там стоять інформаційні вказівники з QR-кодами.

Сам віртуальний пам'ятник князя, який також є частиною проєкту, двохвилинну анімацію презентували у жовтні. Робота над візуалізацією князя Костянтина Острозького розпочали у січні, а основна частина робіт припали на літо.

Найскладніше, зі слів керівника проєкту Миколи Бендюка, було відтворити зовнішність князя, адже є лише один прижиттєвий портрет. Віртуальний Костянтин Острозький сидить верхи на коні, опис якого Бендюк знайшов у спогадах сучасників князя. Зокрема там зазначено, що улюбленого коня звали Заєць і він загинув у битві під Оршею.

Віртуальний князь Констянтин Острозький.

На початку листопада презентували культурно-туристичний маршрут вежами 16-17 століть, який охопив оборонні об'єкти у семи населених пунктах трьох областей – Рівненської, Хмельницької та Волинської.

Роздивитися первісний вигляд в'їзних брам, включених до маршруту "Волинські барбакани", можна через смартфон за допомогою QR-коду. Він розміщений на інформаційних стендах. Їх встановили поруч з об'єктами культурно-туристичного маршруту. В Острозі – це Луцька і Татарська брами.

Фото: Суспільне Рівне Керівник проєкту "Волинські барбакани" Микола Бендюк демонструє як користуватись інформаційними стендами з допомогою смартфону.

Проєкт обійшовся у 800 тисяч гривень за фінансової підтримки Українського культурного фонду, 300 тисяч з яких – це розробка 3D-візуалізації Острозької брами в Рівному.

"Ладомирія" – регіональний прорив року

До етнорезиденції "Ладомирія", що у місті Радивилів Дубенського району, в травні розпочали перевезення і реставрацію вже другої 200-річної хати з вулиці Шевченка у Рівному. Орієнтовна площа будинку – 120 квадратних метрів. Всередині є дві кімнати, сіни та вихід на горище.

Фото Ігоря Колобейчука 200-літня хата на вулиці Шевченка у Рівному, яку перевезли до Ладомирії.

Тоді голова Центру дослідження і відродження Волині Володимир Дзьобак розповідав Суспільному: таких хат залишилось небагато, тож найголовніше – забрати їх та зберегти. Цю локацію відкрили для відвідувачів наприкінці листопада.

А вже на початку червня в іншій хаті у "Ладомирії", яку перевезли туди ще у 2020 році, змурували піч на санях за прототипом розміщеної в одній з 200-літніх хатин у Національному музеї народної архітектури та побуту в Україні в Пирогово. Таку ж піч планують встановити й в "травневій" хаті. Загалом у етнорезиденції стоять чотири хати та шпихлір.

Facebook Володимир Дзьобак Та сама піч на санях, яку змурували у хаті.

Станом на кінець листопада у "Ладомирії" відкрили десять локацій: майстерню ручного ткацтва, п'ять локацій зі скансену – три хати та дві споруди, аустерію, де пригощають староволинськими стравами, виставкова та камінна зали, тир.

На початку жовтня етнорезиденція запустила спеціальний вебресурс в рамках проєкту "Ладомирія – відкритий простір", на якому збирали і відтворювали автентичний український одяг з різних регіонів – камізельки, кацавейки, чемерки, літники, запаски. Світлини одягу відвідувачі ресурсу завантажують для перевірки на автентичність, після чого майстри виготовляють їх репліки.

Фото: Суспільне Рівне Вебресурс з етноодягом має такий вигляд.

Розпочали роботу з відродження серпанкового полотна, його ткали на Поліссі із добірних сортів льону. Станом на 12 жовтня науковці зібрали кілька десятків речей.

Сам проєкт реалізував "Центр дослідження та відродження Волині" за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Загальна вартість проєкту трохи понад 1,3 млн грн.

Володимир Дзьобак з нагородою для "Ладомирії"/Фото: Facebook

А вже в середині грудня етнопарк "Ладомирія" переміг інших 22 учасників у всеукраїнському конкурсі Ukraine Tourism Awards у категорії "Регіональний прорив року". Спершу більшість голосів "Ладомирія" набрала в онлайн-голосуванні – 2021 голос. Потому цю перемогу закріпив і вердикт журі.

Володимир Дзьобак зазначав Суспільному – участь у конкурсі була спонтанною, а перемога стала несподіванкою, проте бажаною.

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