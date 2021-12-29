Оклади голови обласної ради та його заступників коливаються від десяти до 13 тисяч гривень. Решту заробітної плати становлять премії та надбавки. Суспільне надіслало інформаційні запити про зарплати посадовців від початку року й розповідає про них.

Місячний оклад голови обласної ради Олексія Бойка — понад 13 тисяч гривень. Разом з преміями та надбавками місячна зарплата в середньому становить понад 62 тисячі.

Водночас у різні місяці Бойко міг отримувати менші та більші суми премій. Це ж стосується його заступників.

Суспільне Буковина Інформацію про зарплати Суспільне отримало від обласної ради у відповідь на запити

Перший заступник Бойка — Микола Гуйтор має понад 12 тисяч гривень посадового окладу. Разом з преміями та надбавками за місяць він отримує понад 52 тисячі гривень.

Оклад заступника голови облради Михайла Павлюка становить майже 11 тисяч гривень. А разом з преміями та надбавками за місяць він отримує понад 46 тисяч гривень.

Суспільне Буковина Відповідь на запит Суспільного щодо зарплат посадовців обласної ради

Усю суму посадовці не отримують — з зарплат вираховують майже 20% податків, зокрема податок на доходи фізосіб та єдиний соціальний внесок.

Що відомо

Депутат від "Аграрної партії" Олексій Бойко став головою обласної ради у грудні 2020 року.

Михайло Павлюк був виконувачем обов'язків голови Чернівецької обласної державної адміністрації з листопада 2018 року по листопад 2019 року. Заступником голови Чернівецької обласної ради обраний у грудні 2020 року.

Микола Гуйтор з 2011 року був доцентом кафедри політології та державного управління, а також працював заступником декана факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ. У жовтні 2020 року став депутатом Чернівецької обласної ради від партії «Слуга народу», у грудні того ж року — заступником голови Чернівецької облради.

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