Цьогоріч на зарплати голови Чернівецької ОДА та його заступників витратили понад 2 мільйони 600 тисяч гривень. Більшу частину зарплат складає оклад. Суспільне надіслало інформаційні запити про зарплати посадовців від початку року й розповідає про них.

Місячна зарплата голови обласної адміністрації Сергія Осачука — майже 59 тисяч гривень. За 11 місяців цього року він не отримав жодної премії чи надбавки.

"Від надбавок голова відмовився, у відпустку не ходив. Питання премій визначається Кабінетом Міністрів, їх нараховують за поданням ОДА. Проте жодного разу ОДА чи сам голова за таким погодженням не зверталися до Кабміну", — сказала заступниця директора департаменту комунікацій ОДА Марія Жиряда.

Суспільне Буковина Інформацію про зарплати Суспільне отримало від обласної держадміністрації у відповідь на запити

Найбільшу зарплату серед заступників отримує Ірина Ісопенко — за місяць в середньому понад 44 тисячі гривень. З них оклад — 27 тисяч гривень.

Водночас у різні місяці Ісопенко могла отримувати менші та більші суми премій. Це ж стосується й інших заступників.

Наталія Гусак разом з преміями та надбавками отримувала майже 41 тисячу гривень. Понад 29 тисяч гривень з них — оклад.

У листопаді Гусак почала обіймати нову посаду — її призначили головою Національної служби здоров'я України.

Зарплати нараховують відповідно до постанови , де передбачені точні суми. Там, де немає чітко прописаної суми, уточнюють розпорядженням обласної адміністрації, пояснюють у бухгалтерії адміністрації.

Перший заступник голови обласної держадміністрації Богдан Ковалюк щомісяця в середньому отримує понад 40 тисяч гривень. Його оклад — майже 24 тисячі гривень.

Приблизно такий же оклад у заступника Романа Скигара. Водночас його середня місячна зарплата з преміями та надбавками — майже 38 тисяч гривень.

Найменший оклад в Артура Мунтяна — понад 20 тисяч гривень в місяць. Разом з преміями та надбавками він отримує майже 36 тисяч гривень.

Усю суму посадовці не отримують — з зарплат вираховують майже 20% податків, зокрема податок на доходи фізосіб та єдиний соціальний внесок.

Що відомо

Сергія Осачука призначили головою Чернівецької ОДА 25 листопада 2019 року.

29 грудня Осачук призначив колишнього військового Дмитра Данищука на посаду заступника. Він займатиметься питаннями оборони.

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