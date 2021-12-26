Кропивничанка Анастасія Ангелова тримає вдома хамелеона. Разом з чоловіком тварину подарували трирічному синові на день народження. Назвали його Компот. У місяць хамелеон з'їдає пів тисячі цвіркунів та тарганів. Жінка розповіла Суспільному, в яких умовах живе Компот та як за ним доглядають.

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Де купили тварину

Хамелеону вісім місяців. У сім’ї Анастасії тварина живе з кінця жовтня. “Нашій дитині виповнилося три роки, нині його улюблені персонажі – це динозаври. Оскільки інших домашніх тварин у нас немає, ми подумали, що викликати інтерес у нього може хамелеон”.

Купили хамелеона у розпліднику в Одесі, у Кропивницькому їх не продають. За тварину та тераріум для нього заплатили 5500 гривень.

"Діти тварину в руки не беруть – вони його бояться через неприємні відчуття від кігтиків. У нього вроджений інстинкт – лізти на верх, бо на землі вони не живуть. Він відразу з рук по плечах, по шиї лізе на голову. У хамелеонів немає зубів, це хижак, який харчується комахами, людей він не кусає".

фото Анастасії Ангелової Хамелеон Компот

Де живе Компот

Анастасія розповідає: жити хамелеон має у певних умовах. У тераріумі повинен бути спеціальний наповнювач, який тримає вологу. Система обігріву складається з двох ламп – обігріву та ультрафіолетова, які мають бути увімкнені по 12 годин на добу. Коли тварина спить, лампи вимикають.

“Також стабільною повинна бути температура – від +26 до +30 градусів. І мінімум від 50 до 80 відсотків вологості. У тераріумі стоїть система зволоження, тому що хамелеони не п’ють воду, у них немає цього інстинкту. Вони тільки їдять. У помешканні Компота мають бути рослини, гілочки, він має відповідати розміру тварини. Нині його ширина 40 сантиметрів, висота 60. Цього тераріуму вистачить до дев'яти місяців і потім треба купувати новий, бо йому буде тісно”.

Що їсть хамелеон

У місяць хамелеон Компот з’їдає пів тисячі цвіркунів та тарганів. Харчування для нього доводиться замовляти з Одеси, каже його господиня. І з цим виникають певні труднощі.

“Їсть він лише живих комах, бо реагує на рухи. Але харчується він не усіма підряд – мухами, комарами, божими корівками та павуками нагодувати його не вийде, тому що ця їжа незвична для нього. Тому доводиться купувати цвіркунів та тарганів, нам їх відправляють поштою. Є люди, які їх заморожують, але це не корисно для хамелеона, тому що повноцінно розвиватися тварина, коли їсть мертву їжу, не може”.

фото Анастасії Ангелової Хамелеон Компот

Комахи, які жінка згодовує хамелеону, живуть у її помешканні у великих боксах з вентиляцією. Утримувати їх треба у постійній чистоті, тому що тварина не повинна їсти брудну їжу. Має бути в комах і спеціальне харчування. Раз у два дні, а ще ліпше щодня, їм треба давати свіжу капусту, моркву, яблука, огірки, вівсянку. Всі корисні продукти, які з’їдає комаха, потрапляють в організм хамелеона.

“Ми замовляємо щомісяця по 250 цвіркунів та тарганів. З доставкою це коштує 400 гривень. Хамелеон харчується один раз в день. Чим старший хамелеон, тим менше він їсть. Найбільше їдять тварини до року, за один раз споживають від 10 до 15 комах. Після року практикується одне годування на тиждень. У них уповільнюється обмін речовин, перегодовувати їх теж не можна. А після двох років годувати їх можна через день”.

Цвіркунів хамелеон бачить добре, а тарганів – погано, бо вони темного кольору. Перед годівлею їх посипають кальцієм. "Вони стають більш видимими, і для хамелеона важливо отримувати кальцій", – говорить Анастасія. Їсть хамелеон язиком, який покритий липкою слиною.

Наш Компот допитливий

Нині довжина хамелеона 20 сантиметрів, говорить Анастасія. Набуває різних відтінків, крім червоного та синього, під час линьки стає чорним. Щоб змінити забарвлення, тварині потрібно "набратися" ультрафіолету.

Хамелеони – це непарні тварини, вони дуже агресивні по відношенню одне до одного і не страждають на самоті, каже Анастасія. В середньому самка відкладає до 30 яєць, які потрібно зберігати у спеціальному інкубаторі. "Я не уявляю потім кому їх віддавати. Адже передавати в одну сім’ю двох хамелеончиків від однієї самки не можна згідно правил їх розведення”.

Анастасія говорить: хамелеоном, як домашньою твариною, дуже задоволена. Компот дуже допитливий, любить сидіти на голові та за всіма спостерігати.

“Він обожнює руки, як тільки бачить нас біля тераріуму, дивиться у скло, ти його привідкриваєш і він моментально залазить на мене. Любить сидіти на голові, поки я готую їсти або займаюсь домашніми справами. Любить фільми, бо його приваблюють рухи. Так він завжди у русі, а коли йде фільми, може спокійно посидіти. Любить, коли його гладять, щоб його чухали, особливо в період линьки, коли його тільце чухається. Любить лізти на штори, сушку для білизни. Допитливий він у нас”.

фото Анастасії Ангелової Хамелеон Компот

Зоозахисник Станіслав Гужявічус розповів Суспільному, що в неволі хамелеони живуть добре. Головне що їм потрібно — це правильні умови утримання. "В тераріумі має бути спеціальна лампа обігріву, ультрафіолетова з правильним опроміненням, яку потрібно регулярно змінювати. У харчуванні повинне бути різноманіття живих кормів, вітаміни."

За словами зоозахисника, якщо не дотримуватись усіх правил, довго ці тварини в неволі не виживуть і можуть загинути від інфекцій та хронічних захворювань.

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