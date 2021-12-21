Суспільне Рівне підсумовує 2021 рік десяткою найбільш популярних, за даними Google analyticts, матеріалів. Вбивство 21-річної рівнянки її колишнім хлопцем, фатальна ділянка на трасі біля Грушвиці, двохсотбальники з англійської та "лисячий хвіст" над "Рівнеазотом". Розповідаємо, якими подіями запам'ятається рік, що минув.

Вбивство з необережності – 110 382 перегляди

Понад 100 тисяч переглядів набрав матеріал Суспільного про водія рівненської маршрутки, який помер після того, як 7-го червня його вдарив син однієї з пасажирок. Останній пояснював, що таким чином відреагував на лайку з боку кермувальника та недотримання останнім маршруту.

"Чоловік випадково зустрів водія і запитав його, чому він напередодні відмовив у зупинці його матері. Той не відповів та застосував нецензурну лайку. Житель Великої Омеляни розлютився та вдарив кермувальника в лице", – розповідала пресофіцерка Нацполіції області Юлія Мозоль.

56-річний водій маршрутки впав на асфальт та втратив свідомість. Травмованого чоловіка ушпиталили до реанімації, у нього була закрита черепно-мозкова травма та перелом основи черепа. 21 червня водій, не приходячи до тями, помер, – зазначила спеціалістка пресслужби поліції області Світлана Карачун.

У поліції розпочали розслідування вбивства з необережності.

Матеріал про вбивство рівнянки Юлії Сокаль – 85 481 перегляд

На другому місці матеріал про вбивство 21-річної рівнянки Юлії Сокаль. Дівчину знайшли мертвою у підвалі в Здолбунові. Суспільному її мама розповіла про те, що Юлії неодноразово погрожував колишній хлопець. Він обписував стіни у під'їзді, різав двері квартири і підстерігав дівчину у дворі будинку.

Жінка запевняла: неодноразово заявляла у поліцію про погрози, але на її звернення правоохоронці нібито не реагували.

Ця кримінальна історія могла б ніколи не статися, адже система має захищати громадян, які звертаються по допомогу. Про це розповідають у фільмі-розслідуванні Суспільного "Зупини мене, якщо зможеш".

1 липня справу щодо підозрюваного передали до Здолбунівського районного суду, розглядає її суддя Олег Кушнір. Наступне судове засідання заплановане на 25 січня. 13 грудня на клопотання прокурора суд продовжив затриманому Миколі Алексюку запобіжний захід – тримання під вартою – до 10 лютого.

Свого часу цей же суд звільняв підозрюваного від реального терміну покарання за справи, пов'язані із наркотиками.

Перша на Рівненщині перевірка робіт ЗНО – 83 994 перегляди

Третє місце посідає матеріал Суспільного про перевірку сертифікаційних робіт ЗНО з математики у ЗОШ №6.

Понад пів сотні спеціально навчених екзаменаторів за шість днів перевірили майже 20 тисяч бланків.

Майже 30% робіт мали порожні бланки, – розповів відповідальний за пункт перевірки ЗНО з математики Петро Ковальчук. У 2021-му ЗНО з математики стало обов'язковим для учасників та мало два рівні. І вперше пункт перевірки сертифікаційних робіт організували у Рівненській області.

Нещасний випадок на Рівненщині: хлопчик потрапив під комбайн – 70 986 переглядів

На четвертому місці липневий матеріал про те, як у селі Верхівськ на Рівненщині семирічний хлопчик потрапив під комбайн, яким керував його дідусь. 61-річний водій збирав урожай на городі своєї односельчанки.

Хлопчик, нібито, хотів вискочити на драбину, але був взутий у гумові капці, через що послизнувся, не втримався й впав. Його дідусь стверджував, що цього не бачив через погану видимість. Дитина потрапила під заднє колесо комбайну, – розповіли у пресслужбі поліції області.

У хлопця медики діагностували закритий перелом лобкової кістки. Його ушпиталили до обласної дитлікарні.

Фатальна ділянка траси на Рівненщині – 54 819 переглядів

П'яте місце посідає матеріал про ділянку на дорозі Київ – Чоп –місце концентрації аварій біля села Грушвиця, що за 15 кілометрів від Рівного.

Приводом для матеріалу стала чергова ДТП, що сталась на початку березня. Тоді у автотрощі одна людина загинула і троє травмувались.

Суспільне зробило огляд ДТП на цій ділянці за останні кілька років та запитало у посадовців, чому це є місцем концентрації аварій.

"Перший фактор безпосередній, який впливає на виникнення ДТП на цій ділянці – перевищення швидкості. Друга причина – неналежним чином влаштований клин відгону. Він повинен бути більш спрямленішим, щоб водії могли плавно перестроїтися з двох смуг в одну", – розповідав начальник відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції області Сергій Коханюк.

Речник Служби автодоріг в області Дмитро Леонтіюк пояснив Суспільному: цю ділянку дороги фірми-підрядники здали орієнтовно десять років тому. В експлуатацію її тоді прийняло Міністерство інфраструктури. Чому так сталося, Дмитро Леонтіюк не знає, адже пройшло чимало часу.

Служба автодоріг в області мала виправити помилки попередніх проєктантів, втім, станом на початок 2022-го ділянка залишилась без змін.

Бійка у "Сталевій горі" – 46 457 переглядів

Шосте місце посідає матеріал про масову бійку у ресторані "Сталева гора", що сталась у березні 2021-го. У той вечір там проходили бої MMA.

Суспільному очевидці зазначили, що бійка виникла на другому поверсі закладу, де сиділи глядачі. Речниця патрульної поліції Оксана Юрченко розповіла, що після бійки претензій ніхто ні до кого не мав і додала:

"Під час самої бійки у закладі була присутня неповнолітня дівчина 2004 року народження. Вона під час інциденту отримала травму живота. Їй викликали швидку і передали батькам".

Після бійки всередині стосунки намагались з'ясувати й на вулиці, однак, тоді уже була поліція, тож до бійки не дійшло.

Організатор боїв у цьому закладі Богдан Романович надав Суспільному письмовий коментар-позицію щодо інциденту, де зазначив, що причина інциденту не стосувалась турніру, а спортсмени-учасники турніру у бійці участі не брали.

У Нацполіції повідомили: заяв від потерпілих не отримували.

"Лисячий хвіст" над "Рівнеазотом" – 46 085 переглядів

На сьомому місці – пояснення науковицею рудої хмари, що 20 липня утворилася над "Рівнеазотом".

скрін з відео, slovoidilo.ua

Таке явище називають "лисячим хвостом", – розповіла Суспільному старша викладачка кафедри хімії й фізики Національного університету водного господарства та природокористування Оксана Мисіна. Вона додала:

"Це оксид нітрогену чотирьохвалентного. Нітратна кислота розкладається на цей газ і він потім може, відповідно, взаємодіяти з водою і випадати у вигляді кислотних дощів", – пояснила науковиця.

Руда хмара над "Рівнеазотом" утворилась через викид нітрозних газів внаслідок розгерметизації трубопроводу в цеху азотної кислоти, – повідомили на підприємстві.

Жодної загрози навколишньому середовищу та людям не було, а підприємство повернулось до роботи в штатному режимі, – розповів Суспільному керівник з комунікацій "Group DF", до складу якої входить "Рівнеазот", Олег Арестархов.

Рівненський гідрометеоцентр 20 липня зробив заміри у чотирьох точках: селах Городок, Караєвичі, Обарів, а також в Рівному на вулиці Млинівська. Перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту у повітрі не виявили.

ДТП біля "Чайки" – 45 714 переглядів

Восьме місце посідає матеріал про ДТП поблизу автостанції "Чайка", що сталась 2 червня. На перетині перехрестя позашляховик на швидкості влетів у таксі, а потім і у пішохода, який перетинав дорогу.

ДСНС

Момент зіткнення двох авто та наїзд на пішохода потрапив на два відеозаписи. Один – відеореєстратор, інший – камера спостереження над перехрестям.

Як повідомили згодом у поліції та ДСНС, в аварії травмувалось четверо людей, усіх їх забрали до лікарні. Учасники аварії отримали різного роду травми, однак, життю вони не загрожували.

Двохсотбальники у ЗНО з англійської – 45 714 переглядів

На дев'ятому місці – матеріал про трьох учнів, які отримали найвищий бал на ЗНО з англійської мови – Анну Левчик, Павла Брижатого та Вікторію Гребініченко. Усі вони – випускники загальноосвітньої школі №8.

Про свої результати випускники дізнались у ніч на 19 червня, побачені вперше офіційні 200 балів кожен з них сприйняв по-своєму. Суспільному вони розповіли про те, як відреагували на успіх, як готувалися та які плани мають на майбутнє.

Шкільні вчителі трьох двохсотбальників розповіли журналістам Суспільного, що це вперше від моменту запровадження ЗНО випускники їхньої школи отримали максимальний результат з тестування.

З моменту запровадження ЗНО школа №8 стала першим закладом на Рівненщині, де одразу троє випускників отримали максимальний бал з одного предмету.

Децентралізація на Рівненщині – 44 413 переглядів

Десяте місце посідає матеріал про останній етап децентралізації на Рівненщині, під час якого в області замість 16-ти районів стало чотири – Рівненський, Дубенський, Сарненський та Вараський.

Децентралізація, а саме адміністративно-територіальна реформа, стосувалась не лише Рівненщини, а й усієї України: із 490 в державі стало 129 районів. Суспільне запропонувало кілька фактів про цей етап децентралізації, аби читачам було зручніше орієнтуватись, чому і що сталось.

Колаж: Суспільне Рівне З 16-ти районів на Рівненщині утворили чотири

Найбільшим за чисельністю став Рівненський район. У нього увійшли Рівненський, а також Костопільський, Березнівський, Корецький, Гощанський, Острозький та Здолбунівський райони. Орієнтовна чисельність населення становить 635 тисяч людей, що більше, ніж решта три райони разом узяті.

У новий Дубенський район увійшли Дубенський, Радивилівський, Млинівський та Демидівський райони. Орієнтовна чисельність населення 170 тисяч людей.

Новий Сарненський район об'єднав три колишні поліські райони Рівненщини: Сарненський, Дубровицький та Рокитнівський. Орієнтовна чисельність населення 213 тисяч людей.

Вараський об'єднав два колишніх райони: Володимирецький і Зарічненський. Центром стало місто-супутник Рівненської АЕС, яке раніше мало статус міста обласного значення. Вараський район найменший і налічує близько 139-ти тисяч жителів.

Коли в уряді йшли до такого рішення, то керувались кількома критеріями. Серед них – аби населення району було не меншим від 150 тисяч, а відстань від центру району до його межі була не більше 60 кілометрів.

Рівне об'єднали із селищем Квасилів. Це не було добровільним рішенням, до цього уряд дійшов тоді, коли обидва населених пункти самостійно не знайшли собі партнерів.

Суспільне у тому матеріалі також розповіло про новообраних керівників районних рад, а також про те, як "кроїли" райони упродовж останніх 80-ти років.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram