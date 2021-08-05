"Декадебізація СБУ і порятунок Криму". Як згадують Марчука. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

Євгенові Марчуку 28 січня 2022 року виповнився б 81 рік. Український політичний діяч, перший голова СБУ та четвертий прем'єр-міністр України помер вранці 5 серпня 2021 року. Марчук був першим головою Служби безпеки України. За президентства Леоніда Кучми був віцепрем'єр-міністром. У 2015-му став представником України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Суспільне публікує спогади політиків, дипломатів та експертів про Марчука.

Володимир Зеленський: Все своє життя він присвятив захисту національних інтересів України. Завдяки зокрема його зусиллям в ТКГ на Донбасі був встановлений режим тиші, який зберігається дотепер. Його досвід — неоціненний.

Маркіян Лубківський, дипломат, експосол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині: Пішов з життя Євген Марчук, якого завжди пам‘ятатимемо, передусім, за такими великими справами, як перша декадебізація СБУ, перше відкриття архівів КДБ, перший і останній порятунок Криму та багато-багато інших…

Петро Порошенко: Йому було нелегко, бо він одним з перших прокладав дорогу до європейської і євроатлантичної інтеграції. З його руки в офіційних документах вперше згадується про вступ України до НАТО як наша стратегічна мета.

Ольга Айвазовська, голова громадської мережі "Опора": Він говорив англійською краще, ніж молоде покоління, міг відповісти на будь-яке питання про ядерну зброю, психологічний портрет, історичні факти та трактував їх не через призму особистого, а завжди досить конструктивно.

УНІАН Марчук на посаді міністра оборони, червень 2004 року

Олександр Данилюк, громадський діяч, правозахисник: Марчук для мене завжди був прикладом того, якою могла би бути Україна, але якою вона, на жаль, не стала.Інтелектуал, що вільно говорив англійською та німецькою, професіонал розвідки та контррозвідки, наймолодший в СРСР генерал КГБ, якого, тим не менш, як кандидата в Президенти, підтримали українські дисиденти на чолі з Левком Лук'яненком.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка: Пішов з життя Євген Кирилович Марчук — велет бачення, знання, розуміння процесів, сильна особистість, могутня постать в історії новітньої України.

Павло Жовніренко, голова правління "Центр стратегічних досліджень": Він був глибою як людина, фахівець і політик, з глибоким розумом, постійною зібраністю і непоказною шляхетністю. Попри те, що починав кар’єру в КДБ, він був одним з дуже небагатьох, щодо кого навіть думки не виникало назвати кадебістом.

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України: Людина світла й щира, мудра й інтелігентна. Справжній державник. Уособлення цілої епохи, уособлення незалежної України. До останнього стояв на захисті нашої незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

УНІАН Марчук під час урочистого засідання Кабінету міністрів, присвяченого 100-річчю уряду, липень 2017 року

Юрій Костюченко, науковець: Людина, яка першою розпочала системні реформи військової сфери, розв’язала перші "кримські" кризи, та витягла мінський процес в один з найскладніших періодів війни.

Володимир Горбач, політолог, аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва: Сучасна історія України могла б піти й іншим шляхом, якби її президентом обрали у 1998 "кадебіста" Марчука. Це була розвилка історії. Ми мали б тоді більше держави і менше олігархії. Були б інші ризики, але не втрата керованості чи тотальна некомпетентність влади. Євген Марчук був одним з кращих представників пострадянського покоління українських політичних та професійних еліт.

Олександр Зінченко, історик, публіцист, автор останнього великого інтерв'ю з Марчуком: Розпач. Непереборне емоційне спустошення. Незгода з реальністю. І дуже боляче від того, скільки всього не встигли… Просто позавчора ми віддивлялися вже відкориговані фрагменти нашого фільму про Незалежність. Хтось каже: «Боже, як Марчук добре вийшов!» Дійсно, кожний кадр – як парадний портрет! У той день він прийшов на зйомки у «натівському» светрі.

Перший натівський генерал України.Він був генералом КГБ, який став українським державником. Я дуже добре пам’ятаю його емоції, коли він розповідав про враження, яке на нього справили документи КГБ, які він мав розсекречувати, коли почалася кампанія реабілітації репресованих радянською владою. Я вірю, що історії, прочитані в архівах, насправді змінили його. Це була людина, яка виросла у Системі. Але переросла її. Четвертий прем’єр-міністр незалежної України, він був першим прем’єром, який вільно говорив англійською. Це було рідкісним явищем для його покоління. Він став уособленням інституційної сталості. І ось цієї сталості навколо нас поменшало. Він став першим прем’єром Незалежної України, який так завчасно відійшов у засвіти.

Інтерв'ю Марчука, про яке згадує Зінченко увійшло серіал «Колапс: як українці зруйнували імперію зла». Серіал відкриває подробиці, які були засекречені впродовж десятиліть. Всі епізоди серіалу доступні на сайті UA: ПЕРШИЙ.

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