NIS: 10 000 солдатів з КНДР розгорнуті поблизу російсько-українського кордону

Понад 10 тисяч північнокорейських військових наразі перебувають поблизу російсько-українського кордону, де вони виконують охоронні функції.

Про це повідомляє The Chosun Daily із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї (NIS).

За даними розвідки, ще понад тисячу інженерів із КНДР направили до Росії для робіт із розмінування, а близько 5000 солдатів залучать до будівництва та відновлення інфраструктури на російській території.

"З вересня понад 5 000 будівельників послідовно переміщуються до Росії та очікується, що їх буде мобілізовано для відновлення інфраструктури", — повідомили у NIS.

Північна Корея вдосконалює системи наведення та точність ракет за допомогою Росії, зауважили в розвідці Сеула.

Як пише видання, швидкий прогрес у розробленні безпілотних літальних апаратів становить значну загрозу безпеці.

Однак, як очікується, гіперзвукові ракети, розвідувальні супутники та есмінці КНДР потребуватимуть значного часу, перш ніж досягнуть практичної ефективності. Розроблення атомних підводних човнів та міжконтинентальних балістичних ракет також залишається повільною.

Що відомо про участь військових КНДР у війні Росії проти України

У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вже відправила до Росії 1 500 своїх спецпризначенців та планує залучити до війни проти України 12 тисяч військових. Північна Корея відкинула ці звинувачення, назвавши їх "безпідставними чутками".

14 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея "фактично включилась" у війну проти України. 17 жовтня 2024 Очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують воювати в Україні.

5 листопада 2024 міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та північнокорейськими солдатами в Курській області Росії відбулись "перші зіткнення".

14 грудня 2024 Президент Володимир Зеленський заявив, що є попередні дані про те, що Росія почала використовувати військових із Північної Кореї у штурмових операціях у Курській області, і серед них вже є втрати.

11 січня 2025 року Збройні сили України взяли в полон у Курській області двох військових з Північної Кореї. Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до цих полонених. У Південній Кореї заявили, що готові забрати полонених солдат КНДР, адже фактично визнають всіх жителів КНДР своїми громадянами.

Станом на середину січня 2025 року у Курській області Росії загинули близько тисячі північнокорейських військових, які брали участь у війні проти України.

28 квітня 2025 року Північна Корея офіційно визнала участь своїх військових у війні Росії проти України.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Суспільному розповідав, що станом на серпень 2025 року у Росії перебувало близько 11 тисяч військових із КНДР.