Норвегія наступного року виділить Україні 7 млрд доларів на оборонні потреби

У вівторок, 4 листопада, міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік оголосив, що наступного року його країна виділить 7 мільярдів доларів на оборонні потреби України.

Про це він повідомив під час зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем, який розпочав робочий візит до Норвегії.

"Міністр Сандвік підтвердив подальшу підтримку України й анонсував рішення про виділення 7 млрд доларів наступного року на оборонні потреби. Вдячний уряду та народу Норвегії за вагомий внесок, надання F-16 й підтримку української авіації, за участь в ініціативі PURL і у Коаліції морських спроможностей", — написав Шмигаль.

Він також подякував Сандвіку за запрошення на зустріч міністрів оборони Обʼєднаних експедиційних сил (JEF), у якій Україна вперше візьме участь.

За підсумками переговорів міністри підписали два меморандуми: перший щодо єдиних стандартів якості оборонної продукції, виробленої або поставленої в межах угод між країнами.

Другий передбачає створення спільного оборонного підприємства в Україні. Це за словами Шмигаля, посилить оборонно-промисловий потенціал країни.

Міністри також обговорили пріоритетні потреби Збройних Сил України й посилення протиповітряної оборони.

"Україна готова ділитися досвідом у протидії ворожим дронам. Окрема тема — посилення далекобійних спроможностей", — додав очільник українського оборонного відомства.