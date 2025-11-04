Перейти до основного змісту
Норвегія наступного року виділить Україні 7 млрд доларів на оборонні потреби
Катерина Бельмас
Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік, Денис Шмигаль
Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік (ліворуч) під час зустрічі зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем (праворуч), Норвегія, 4 листопада 2025 року. Telegram / Денис Шмигаль

У вівторок, 4 листопада, міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік оголосив, що наступного року його країна виділить 7 мільярдів доларів на оборонні потреби України.

Про це він повідомив під час зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем, який розпочав робочий візит до Норвегії.

"Міністр Сандвік підтвердив подальшу підтримку України й анонсував рішення про виділення 7 млрд доларів наступного року на оборонні потреби. Вдячний уряду та народу Норвегії за вагомий внесок, надання F-16 й підтримку української авіації, за участь в ініціативі PURL і у Коаліції морських спроможностей", — написав Шмигаль.

Він також подякував Сандвіку за запрошення на зустріч міністрів оборони Обʼєднаних експедиційних сил (JEFОб'єднані експедиційні сили (JEF) — це багатонаціональна військова коаліція, створена Великою Британією у 2015 році, до якої входять 10 північноєвропейських країн: Велика Британія, Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.), у якій Україна вперше візьме участь.

За підсумками переговорів міністри підписали два меморандуми: перший щодо єдиних стандартів якості оборонної продукції, виробленої або поставленої в межах угод між країнами.

Другий передбачає створення спільного оборонного підприємства в Україні. Це за словами Шмигаля, посилить оборонно-промисловий потенціал країни.

Міністри також обговорили пріоритетні потреби Збройних Сил України й посилення протиповітряної оборони.

"Україна готова ділитися досвідом у протидії ворожим дронам. Окрема тема — посилення далекобійних спроможностей", — додав очільник українського оборонного відомства.

