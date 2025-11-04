Норвегія наступного року виділить Україні 7 млрд доларів на оборонні потреби

У вівторок, 4 листопада, міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік оголосив, що наступного року його країна виділить 7 мільярдів доларів на оборонні потреби України.
Про це він повідомив під час зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем, який розпочав робочий візит до Норвегії.
"Міністр Сандвік підтвердив подальшу підтримку України й анонсував рішення про виділення 7 млрд доларів наступного року на оборонні потреби. Вдячний уряду та народу Норвегії за вагомий внесок, надання F-16 й підтримку української авіації, за участь в ініціативі PURL і у Коаліції морських спроможностей", — написав Шмигаль.
Він також подякував Сандвіку за запрошення на зустріч міністрів оборони Обʼєднаних експедиційних сил (JEFОб'єднані експедиційні сили (JEF) — це багатонаціональна військова коаліція, створена Великою Британією у 2015 році, до якої входять 10 північноєвропейських країн: Велика Британія, Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.), у якій Україна вперше візьме участь.
За підсумками переговорів міністри підписали два меморандуми: перший щодо єдиних стандартів якості оборонної продукції, виробленої або поставленої в межах угод між країнами.
Другий передбачає створення спільного оборонного підприємства в Україні. Це за словами Шмигаля, посилить оборонно-промисловий потенціал країни.
Міністри також обговорили пріоритетні потреби Збройних Сил України й посилення протиповітряної оборони.
"Україна готова ділитися досвідом у протидії ворожим дронам. Окрема тема — посилення далекобійних спроможностей", — додав очільник українського оборонного відомства.